«Система неефективна, і Путін безсилий всередині неї»

Чому антикризові заходи президента та уряду навряд чи допоможуть. Інтерв’ю економіста Дмитра Травіна

Минає березень запам’ятається надовго: падіння нафтових цін і рубля, що розповзається епідемія коронавіруса… Що далі? Які плоди принесуть урядові заходи підтримки населення та підприємництва? Виростуть нафтові ціни? Чи можемо розраховувати на швидке економічне відновлення і подолання бідності? Підштовхне криза нашу політичну верхівку до демократичних змін? Наш експерт — економіст Дмитро Травін, науковий керівник Центру досліджень модернізації Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

«Роздача грошей в высококоррупционной економіці — велика небезпека»

— Глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила про настання рецесії світової економіки, «такий само або гірше, ніж у 2009 році». Деякі економісти пророкують Росії роки важких економічних і соціальних випробувань. А Ігор Сечин вважає, що ціна нафти повернеться до 60 доларів вже до кінця цього року. Отже, криза не буде такою глибокою, як десятиліття тому: тоді ВВП Росії просів майже на 8%. Яка ваша думка на цей рахунок?

— Я очікую швидше сумних перспектив і думаю, що Георгієва права. Але це чисто інтуїтивна оцінка, можу помилитися. Світ зіткнувся з абсолютно небаченої загрозою у вигляді коронавіруса. Так що ваше запитання потрібно задавати медикам швидше, ніж економістам.

Якщо вірні засновані на власному досвіді припущення про те, що через деякий час країна долає пік епідемії і виходить з епідемічного кризи, тоді ситуація налагодиться до кінця року. Але ми не знаємо точно, так це чи ні, і не уявляємо, як довго епідемія буде тримати нас в стані ступору. Цього не знають і лікарі, епідеміологи. А китайські оцінки не викликають великої довіри. У такому авторитарному режимі, як китайський, з одного боку, легше боротися з епідеміями, а з іншого — простіше приховувати справжній стан справ.

— Спочатку уряд і ЦБ, пізніше президент оголосили комплекс економічних заходів підтримки населення та бізнесу. Наскільки, з вашої точки зору, професійні та дієві ці заходи?

— У загальних рисах вони такі ж, як на Заході: дати грошей тим, хто втрачає на кризі. Якщо немає грошей — відстрочити (а в перспективі — можливо, і скасувати) ті або інші платежі. Питання — наскільки ці заходи будуть насправді реалізовані. Боюся, в наших умовах вони будуть реалізовані гірше, ніж в західних країнах. Це залежить від ефективності держави в цілому — наскільки, проголосивши якісь завдання, вона здатна їх вирішити. Роздача грошей в высококоррупционной економіці являє собою велику небезпеку: їх можуть просто вкрасти по дорозі. Не варто думати, що в ситуації загального лиха ті, хто «пиляють» державний бюджет, стануть гуманнішими, такого не буде. Неефективна держава дасть грошей тим, хто виявиться більш активним лобістом, і не дасть тим, хто дійсно їх потребує.

— Повезе «героїв праці»?

— Так, великому бізнесу, який пов’язаний з Кремлем і Путіним. Величезна кількість постраждалих підприємств малого і середнього бізнесу — фірми, кафе і так далі, — всі вони слабкі лобісти, їм дуже важко піднятися не те що до президента і уряду, але і до губернатора. І чи отримають вони в дійсності якісь гроші?

В першу чергу допоможуть великому бізнесу, який пов’язаний з Кремлем і ПутинымKremlin.ru

— Але якщо малий і середній бізнес «загнеться», на вулицю вирушать мільйони поки ще зайнятих людей. Соціальний, економічний і політичний тиск на владу серйозно зросте. Чи впорається вона, чи вистачить їй на це ресурсів?

— Думаю, Путін буде намагатися вирішити цю проблему. Хоч багато бізнесменів йому не подобаються, він розуміє, що йому потрібно підтримувати соціальну стабільність. Але проблема в тому, що держава, побудована не на демократичних принципах, не на контроль за владою, а на її всесилля, не зможе взяти хороших рішень, навіть якщо Путін буде висловлювати щиру зацікавленість у тому, щоб допомога дійшла до малого і середнього бізнесу, і стане кожен день проводити наради, вимагати від підлеглих підтримати підприємців.

Біда такого роду персоналистских авторитарних режимів у тому, що верховна влада насправді мало що контролює, у неї не вистачає для цього важелів. Путін може привселюдно заявляти, що необхідно зробити те і це, але в реальності не робиться нічого. Протягом усіх останніх 20 років ми постійно бачимо, як Путін повертається до своїх колишніх рішень, загрожує якимись карами, декого навіть карають, садять. Але в цілому-то нічого не змінюється. По керованості країна знаходиться в тому ж стані, що і 20 років тому. Просто стала багатший за рахунок ефективної роботи приватного сектора і нафтодоларів. Але як тільки виникає серйозна криза, ми бачимо, що система неефективна, і Путін безсилий всередині неї.

— Показовий приклад: у багатьох випадках «травневі укази президента ігнорувалися, або виконувалися на місцях формально.

— Абсолютно вірно. Причому розпорядження президента часто спеціально даються в самій загальній формі — щоб перекласти відповідальність на нижчі верстви системи управління. Путін спочатку обіцяє дати грошей, а потім доручає знайти ці гроші регіональній владі, і ті змушені перекидати ресурси з одних, може бути, більш важливих напрямків на інші. При цьому відбувається імітація виконання президентських доручень: щоб підвищити зарплати тим працівникам, на яких вказав Путін, їм різко збільшують навантаження, інших скорочують або переводять в малооплачувані категорії і так далі. Тобто проблеми не вирішуються, і тому, що Путін не може контролювати їх рішення, і тому, що вказівки формулюються так, що вони в принципі не можуть бути виконані «чисто».

— Повернемося до «гарячих» питань економіки. До проблем, викликаних епідемією, додаються негативні наслідки розриву угоди Росії і ОПЕК. Саудівці оголосили нам війну нафтових цін, захоплюють «наш» європейський ринок. Чи зможе Росія повернути свої позиції в експорті нафти, коли криза залишиться позаду?

— Справді, у зв’язку розпадом угоди Росії з ОПЕК йде переділ ринків. Здійснюватимуться спроби нових домовленостей. Чим закінчаться ці спроби? Це знову-таки питання не економіки, а міжнародної політики. Можна припустити, що Росії вдасться домовитися з Саудівською Аравією, і старий договір буде відновлений. Але віриться у це з трудом. Путін ніколи не визнає помилок. Можливо, він взагалі вважає розрив угоди з ОПЕК не помилкою, а далекосяжних задумом. У той же час Сполучені Штати намагаються встановити більш тісні контакти з Саудівською Аравією, щоб разом з нею визначати перспективи нафтового ринку. Чекає боротьба з непередбачуваним зараз результатом. У будь-якому випадку ціни на нафту будуть нижче, ніж до кризи. І Росія від цього, звичайно, втратить.

Володимир Путін з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль СаудомKremlin.ru

— Одна з відчутних втрат — докризовий курс рубля, докризові ціни. Дасть чи зниження курсу рубля шанс на відновлення і поліпшення позицій на внутрішньому та експортному ринках нашої промисловості — нефтегазохимии, металургії, машинобудування, агропрому і так далі? Чи варто очікувати такого ж пожвавлення, як після дефолту 1998 року?

— Це, по-перше, залежить від масштабу девальвації. Нагадаю, що тоді рубль, випущений з валютного коридору, потім подешевшав в 4-5 разів. У серпні долар коштував 6 рублів з копійками, через рік — більше 24 рублів, на початку 2000-го — майже 30 рублів. З-за такої девальвації імпорт російському населенню, крім вузького кола багатих людей, які грошей не вважають став недоступний. Але з тих пір жодне падіння рубля не було настільки масштабним. І зараз рубль впав на відсотки, але не в рази. І поки не схоже, що він знеціниться кратно. І значить, таких же можливостей у імпортозаміщення, як в 1998 році, для російського бізнесу не відкриється.

По-друге, щоб почалося швидке економічне відновлення, потрібні надлишкові виробничі потужності або великі капітали, щоб їх створити. У 1998-му не було капіталів, але були вільні потужності, що залишилися з радянських часів. І бізнес їх успішно використовував. Зараз немає ні потужностей, ні капіталів. З Росії капітали біжать: незважаючи на проблеми Заходу, наша країна в сенсі інвестиційної привабливості вважається однією з найбільш неблагополучних.

Тому я не очікую якогось серйозного зростання в результаті падіння рубля. Хоча, як я вже сказав, ми не уявляємо собі масштабу епідемії та її наслідків для економіки. Якщо падіння буде обвальним, то, можливо, після нього розпочнеться великий відновлювальне зростання.

Але я б не побажав руйнівної кризи, тому що він може привести до страшних економічних лих і до політичного розвалу, причому не до м’якого падіння путінського режиму, а до неконтрольованих наслідків, коли можлива не демократизація, а нова автократія.

«Можливості підтримувати рівень життя дуже невеликі»

— Опитування показують, що головна проблема росіян — бідність, низький рівень доходів. При тому що в розпорядженні уряду — великі накопичені ресурси. Нещодавно в інтерв’ю журналісту Андрію Ванденко Путін пояснив бідність зниженням цін на нафту на світовому ринку. Це вірне пояснення?

— В самих загальних рисах Путін прав. Дійсно, зв’язок між цінами на нафту, нафтодоларовими доходами країни і рівнем життя. Разом з тим Путін кривить душею. Коли ціни були високими, він нічого не робив для розвитку економіки, а просто використав нафтодолари в соціальній політиці. І жодного разу не зізнався, що рівень життя зріс з-за цін на нафту, а не завдяки його політиці.

Тому зараз він повинен був сказати так: оскільки ніяких реформ не проводилося, падіння нафтових цін призвело до зниження життєвого рівня, так буде і далі, тому що ніяких підстав вважати, що економіка зросте завдяки реформам, у нас немає, і ми продовжуємо бідніти з-за падіння цін на нафту, або економіка звалиться зовсім, але тоді, як в 1998 році, може початися відновне зростання, який, однак, буде тільки компенсувати те, що трапилося падіння.

— Соціальні поправки в Конституцію — збільшення МРОТ до прожиткового мінімуму, індексація пенсій у відповідності з інфляцією, чи зіграють вони помітну роль у подоланні бідності?

— Індексації треба проводити, це стандартний механізм компенсації втрат бюджетників і пенсіонерів з-за зростання цін. Тим більше, що зараз із-за падіння рубля інфляція напевно прискориться. Питання в тому, чи є у держави кошти, щоб регулярно проводити індексацію і підтримувати рівень життя. Якщо країна не розвивається в економічному плані з 2009 року і знаходиться в стані стагнації, то можливості підтримувати рівень життя дуже невеликі. В цих умовах не так важливо, які конкретно соціальні рішення приймає влада. Заходи по підвищенню рівня життя одних категорій призведуть до зниження рівня життя інших, або за збільшенням зарплат одних лікарів, вчителів, викладачів внз піде підвищення їх робочого навантаження і звільнення інших їхніх колег. Так що навіть хороші соціальні рішення в поганій економіці великого ефекту не принесуть.

Боротися з бідністю потрібно розвитком экономикиZnak.com

— «Ми повинні щось зробити, уряд повинен щось зробити, способів багато», — розповів президент того ж Ванденко, як боротися з бідністю. І конкретизував, що нацпроекти заради цього і проголошені — «щоб змінити структуру економіки і підштовхнути розвиток на власній базі». Принесли відчутну користь «медведєвські» нацпроекти? Принесуть користь путінські?

— Нацпроекти — це просто назва певного способу вирішення проблем. Можна виділяти кошти на визначені потреби і без «нацпроектів». Важливо не назва, а те, скільки грошей виділяється, і чи здатна система довести ці гроші до нужденних, минаючи корупцію. І те, і інше поставлено у нас погано.

На прикладі нацпроектів, якими керував Медведєв, будучи першим віце-прем’єром на другому президентському терміні Путіна, ми знаємо, що формально якісь проблеми вирішувалися. Наприклад, в рамках нацпроекта «Здоров’я» було придбано якусь кількість обладнання для лікарень. Але в цілому проблеми охорони здоров’я не вирішені і не вирішуються: сучасне обладнання встановлюють у старих будинках без ремонту, з дірявими дахами, з переповненими палатами, пацієнтів розміщують у коридорах, харчування бідне, медиків не вистачає, лікарі та медсестри, отримуючи маленькі зарплати, працюють з кратною навантаженням і валяться з ніг.

Моя остання зустріч з нашою медициною трапилася буквально в цьому місяці: довелося госпіталізувати літньої людини. Я побачив величезні черги, побачив, як важко потрапити не те що на планову операцію, а навіть на прийом до лікаря, деякі лікарі оглядають пацієнтів побіжно і неуважно. В таких умовах діагностичне обладнання не сильно допоможе.

— А як насправді потрібно боротися з бідністю?

— Для цього повинна розвиватися економіка. У країнах з високим рівнем розвитку економіки з високою зайнятістю, з нормальними зарплатами і пенсіями, бідних, як правило, менше. Далі — питання організації конкретних соціальних галузей, тієї ж медицини. В Італії рівень корупції вище, грошей до медицини доходить менше, і проблем з охороною здоров’я більше, ніж, скажімо, в Німеччині. Державний сектор має доповнюватися приватним, тому що часто держава не може надати якісної спеціалізованої медичної допомоги. Кращі університети світу — теж приватні.

«У такого роду економіках все рано чи пізно закінчується розвалом»

— Дмитро Якович, днями виповнилося 20 років з обрання Володимира Путіна президентом в 2000 році. Напевно, найпоширеніший аргумент на користь Путіна в нашій країні: витяг Росію з «болота 90-х». У чому конкретно заслуги президента і його команди?

— Ця теза абсолютно не відповідає дійсності. Економічний підйом, що почався в 1999-2000 роках завдяки, по-перше, реформ початку 90-х, які проводилися повільно, непослідовно, тому ефект наступив не через 2-3 роки, як в деяких країнах Центральної та Східної Європи, а приблизно через сім років. Виник приватний бізнес, він обріс жирком, у нього з’явилися гроші, підприємці стали виробляти товари і послуги. По-друге, спрацював той самий ефект девальвації.

Путін ж на той момент ще не прийняв ніяких заходів, крім антитерористичної кампанії в Дагестані. Він і не намагався спростувати, просто не коментував, щоб люди вірили, що його прихід до влади став причиною економічного зростання. Потім ефект девальвації поступово зійшов нанівець, але в той же час стали швидко рости ціни на нафту, вони дали нашій економіці багато грошей, які забезпечили і економічне зростання, і підйом рівня життя.

До заслуг Путіна традиційно зараховують податкову реформу. Її на початку 2000-х ініціював Олексій Кудрін, а Путін його повністю підтримав. Але крім цієї, інші великі реформи або не проводилися зовсім, або були заморожені. Наприклад, була спроба вельми розумною пенсійної реформи з переходом до накопичувальних пенсій, але вона провалилася, в кінцевому рахунку — через небажання Путіна підтримати її грошима. Були й інші, досить важливі реформи (наприклад, бюджетна середини 2000-х років), які, однак, не могли якісно змінити стан справ в економіці. Після податкової реформи жодної серйозної проблеми Путін так і не вирішив.

— Саме «довгограюче» путінське уряд, уряд Дмитра Медведєва, критикують за багаторічну інертність, безініціативність, безплідність, результат чого — економічна стагнація. Були у президента Путіна уряду, гідні похвали?

— Так, звичайно. Перший уряд Путіна, уряд прем’єра Михайла Касьянова, працювало цілком результативно. Власне, податкова реформа була проведена саме при цьому уряді. Спроби провести інші реформи, потім заморожені, теж робилися цим урядом. Тоді ми не розуміли, що Путін відмовиться від будь-яких реформ, і були надії, що замість уряду Касьянова прийде не менш ефективний уряд. Багато хто пророкував, що прем’єром стане Кудрін — як кращий урядовий економіст і найближчий соратник Путіна. Але цього не сталося, прийшов Фрадков, зовсім випадкова людина.

Володимир Путін і Дмитро МедведевKremlin.ru

— Путінська економічна модель: величезні державні корпорації, величезна бюджетна сфера, приватні холдинги, що належать друзям президента і підконтрольним «олігархам», небагато, приблизно 20% ВВП, малого та середнього бізнесу, плюс мільйони самозайнятих. Де-небудь і коли-небудь така модель була успішною?

— Економіки з великим державним втручанням в цілому малоефективні, але в різних умовах вони працюють по-різному. Був період з перших повоєнних років до 1973 року, коли держави на Заході і в країнах діяли за кейнсіанської моделі економіки (по імені британського економіста Джона Мейнарда Кейнса), коли держава активно втручалася в економіку: зростали податки, доходи перерозподілялися через бюджет. І економіки на це відгукувалися. Але такі заходи працюють тільки в певних умовах — коли у економіки є великий потенціал і якщо вона приваблива для капіталу, якщо він не біжить з-за «наїздів», якщо створені хороші умови для розвитку приватного бізнесу. Після кризи 1973 року для подальшого розвитку потрібна деяка лібералізація.

Наприклад, німецька економіка при Конраде Аденауера і Людвиге Эрхарде потребувала відновлення після війни, потрібно було багато будувати, створювати, і це була економіка з ринковим укладом, бізнес не «кошмарили», не було шаленої корупції. Створення державою так званого соціального ринкового господарства не заважало німецькому бізнесу, і він активно вкладався у відновлення.

Але у нас в Росії зовсім інша ситуація: високий рівень корупції, незахищеність бізнесу, власності і втеча капіталу. У цій ситуації, якщо держава ставить під свій контроль великі сектора економіки, це призводить до того, що ті, хто контролює, просто більше крадуть. Якщо держава береться сприяти грошима приватному бізнесу, то крадуть у проміжку між державою і приватним бізнесом: крадуть на відкатах, і приватний бізнес йде на це, тому що розуміє, що не можна розраховувати на держзамовлення, якщо не зробиш відкат. Ось такого роду економіки ніколи не бувають ефективними, все рано чи пізно закінчується розвалом.

— Основні проблеми нашої економіки лежать не в економічній сфері — це агресивно налаштовані по відношенню до бізнесу правоохоронні органи, залежний суд, міжнародна ізоляція і контрсанкции. Але президента, здається, цілком влаштовують такі правоохоронці та суди, йому подобається приголомшувати зброєю і роздавати обіцянки «повторити». Як ви думаєте, чи можуть якісь події, приміром, нинішня криза, напоумити Путіна? Чи здатний він, 67-річний чоловік, поміняти свою парадигму, зокрема, своє ставлення до підприємництва як до «шахраям», в кращому разі — як до обслуги держкорпорацій?

— Я давно не сподіваюся, що Путін щось змінить. Деякі мої друзі, колеги, слухачі моїх лекцій, читачі з року в рік наполегливо (правда, все рідше і рідше) кажуть, що Путін нарешті-то все зрозуміє і почне реформи. З цим важко погодитися. Ніяких ознак того, що він щось змінить, немає. Мені здається, що Путін, аналізуючи досвід Горбачова і Єльцина, чітко зрозумів, що якщо почати серйозні реформи, то проблем для нього буде тільки більше. А якщо акуратно підтримувати існуючий стан, він може протриматися на чолі держави без катастрофічного розвалу до кінця свого життя. Ще місяць тому можна було сперечатися — на якому посту, зараз зрозуміло, що він буде утримувати владу самим простим і кондовым способом.

Дуже хороший приклад — нездійснена пенсійна реформа. Якщо б Путін пішов по шляху створення пенсійної системи накопичувального типу, то більшість, якщо не всі наші внески, потрібно було пустити на формування накопичувальних пенсій, а сьогоднішніх пенсіонерів утримувати за рахунок бюджету, скорочуючи військові, поліцейські або коррупционноемкие витрати. Але Путін тільки декларував створення пенсійної системи накопичувального типу і далі декларацій майже не пішов. А коли виник дефіцит грошей в державному Пенсійному фонді, він заморозив внески на накопичувальні пенсії і направив їх на індексацію та поточні виплати пенсій. Нинішні пенсіонери йому за це вдячні. А якщо б він зробив реформу, вони ставилися до нього як до Горбачова і Єльцина.

«Путін, аналізуючи досвід Горбачова і Єльцина, чітко зрозумів, що якщо почати серйозні реформи, то проблем для нього буде тільки більше»Kremlin.ru

— Якщо високі нафтові ціни зупиняють реформи, тоді, може, довготривалі низькі їх спровокують?

— Автоматично це не відбувається. У своїй дуже цікавій книзі «Загибель імперії» Єгор Гайдар, зокрема, говорить, що найважливішою передумовою реформ, розпочатих Горбачовим, було падіння світових цін на нафту в другій половині 1980-х років. Я згоден з цією тезою Гайдара, але набір причин, за якими Горбачов ініціював Перебудову, падінням нафтових цін не вичерпується. Змінилося покоління політиків, вийшли на світло бізнесмени, які заклали основи ринкової економіки, пішла підтримка Заходу, хоч і дуже слабка. Що найважливіше, демонтаж Радянського Союзу, до якого привели невдалі реформи Горбачова, пройшов досить м’яко, без наслідків кшталт революцій 1917 року і Громадянської війни або війни в колишній Югославії. Якби виник такий же гострий політичний криза, реформи 1990-х пройшли б набагато важче.

Зараз поки неясно: може бути, через рік-другий російська економіка буде настільки розвалена, що у Путіна виникнуть серйозні проблеми (я, повторюю, ні в якому разі не вітаю розвалу, хоч і хотів би, щоб Путін пішов). Але гострі внутрішні конфлікти і розпад держави не сприятимуть підйому економіки і надовго відкладе його. Наприклад, пожвавлення, пов’язане з введенням Непу в 1921 році, почалося лише після закінчення Громадянської війни, на руїнах економіки Російської імперії.

«Путінський режим вигідний лише дуже вузької правлячої групи, в основному силовикам»

— У нас всі революції — в лапках і без, хіба що крім ленінської, пролетарській ініціювалися зверху. Чи бачите ви в російській політичній верхівці, по-перше, компетентний і відповідальний «селекторат» (тих, хто не знаходяться безпосередньо у владі, але визначають, кому бути), а по-друге, потенційних реформаторів? Іншими словами, як ви відповідаєте на питання: хто, крім Путіна?

— Я думаю, там є відповідальні люди, які хотіли б позитивних перетворень. Є й потенційні реформатори. Не тільки в Росії — у будь-якій країні реформи завжди починалися зверху — як попередження революцій або після руйнівних революцій, або після «оксамитових», а економічний підйом відбувався потім, з певним лагом. Так само може статися і у нас. Ще за добу до того, як Горбачов став генеральним секретарем, ніхто не міг стверджувати, що він ініціює перебудову. Він був вірним послідовником Андропова, завжди говорив правильні слова про партії, і не тільки він, але і Єльцин, і навіть самий головний ліберал в Політбюро — Яковлєв. Вони б просто-напросто не втрималися при владі, якщо б не вели себе відповідно з правилами Брежнєва, Андропова, Черненка.

Так от, путінський режим, в його сьогоднішньому послекрымском вигляді, вигідний лише дуже вузької правлячої групи, в основному силовикам. Ні малому і середньому бізнесу, ні навіть олігархам. Олігархам може подобатися корупційність цього режиму, завдяки якій вони продовжують багатіти, але їм не подобається незахищеність їх власності і положення: навіть на дуже великих персонажів у будь-яку хвилину можуть наїхати силовики, а крім того, розрив відносин із Заходом створив серйозні проблеми для їх капіталів за кордоном.

Думаю, після Путіна буде багато різних груп, зацікавлених у трансформації режиму. І трохи груп, зацікавлених у тому, щоб нічого не змінювати. Інша справа, що бажаючі трансформації необов’язково будуть складатися з демократів і лібералів. Той же Горбачов привів до влади дуже різних людей: з одного боку — Яковлєва і Шеварднадзе, з іншого — прихильників андроповского типу перетворень Лігачова, Рижкова. І потім, по ходу справи, вони почали розколюватися. Так само і після Путіна будуть боротися різні проекти реформ, різні лідери. Сподіваюся, що боротьба буде мирною. Демократизація може бути викликана тим, що ці борються групи захочуть покластися на більш широку народну підтримку. Власне, Горбачов так і вчинив: здійснив демократизацію, зруйнував монополію партії, зняв Лигачова та Рижкова… А потім прийшов ГКЧП.

Директор ФСБ Олександр Бортніков та глава адміністрації президента Антон ВайноKremlin.ru

— Не хотілося б перемоги нео-ДКНС. Чи можемо ми розраховувати на те, що в результаті випробувань в політиці та економіці все-таки вийдемо на ліберальне плато?

— Мої багаторічні дослідження досвіду модернізації в різних країнах показують, що модернізація дуже часто починалася в умовах монархії або авторитарних президентських режимів, навіть військових диктатур, і якийсь вклад в модернізацію вони вносили. Але будь-яка авторитарна модернізація доходить до певної межі, після якого потрібна демократизація. Майже скрізь на зміну позитивному авторитарному лідерові приходить його наступник, який прагне отримувати ще бпробільшу ренту з політичного режиму, і позитивна автократія, очолювана благонамеренным деспотом, перетворюється в автократію корупційну, яка налаштована тільки на те, щоб як можна довше утримувати владу і отримувати з неї матеріальні блага. Далі щось змінити на краще в економіці можна тільки за рахунок демократизації. Будь благонамірений деспот розуміє, що економіку треба розвивати, і може сильно не хотіти демократизації, але в якийсь момент модернізація заходить у глухий кут, і демократизація виявляється необхідна. Тому я вважаю, що демократизація — це закономірний етап модернізації.

При цьому демократизація буває досить руйнівної: вона може принести хаос, а не творче правління. І в цей період людям може здатися, що автократія ефективніше. Вони можуть не розуміти, що, як ми говорили спочатку, фундамент ринкової економіки був закладений в 90-х, а Путін тільки витягував з цього політичну ренту. Але в будь-якому випадку демократія дає можливість змінювати владу, і з другої, третьої, п’ятої спроби з’являються особистості, готові здійснювати реформи. У цьому значення демократії.

При автократії позитивні перетворення пов’язані з терміном життя автократа, а не з політичними процесами. Тому, якщо сьогодні не відбудеться чогось форс-мажорного і Путін пробуде при владі до умовного 2042-го, то зміни в нашій країні можуть прогнозувати швидше лікарі, які стежать за станом здоров’я президента, а не політологи й економісти.

— Політична практика показує, що покладатися на чесноти правителів не варто. Реальна політична і економічна конкуренція, чесні вибори, свобода висловлювань, право власності, соціальна справедливість — всі ці цінності вимагають постійної і енергійною захисту суспільством. Як ви думаєте, російське суспільство в принципі здатне до такої праці?

— Я вважаю, що наше суспільство нітрохи не гірше тих, що добилися демократії, і ми на це здатні. Просто треба тверезо розуміти, як приходить демократія. У нас часто зустрічається спрощене уявлення, яке, як не дивно, випливає з нашого погляду на людину комуністичного типу. Комунізм ніколи не побудувати, про це зараз мало хто сперечається. Але у людей збереглося уявлення про те, що пересічний російський громадянин повинен бути героєм, в даному випадку — боротьби за демократію. Він повинен відважно виходити на мітинг, не боячись того, що його відлупцювати кийком або відправлять в кутузку. Він повинен ризикувати своїм матеріальним становищем і бути готовим втратити роботу. Він повинен кожен день занурюватися в інтернет і вивчати Znak.com та інші чудові засоби масової інформації, навіть якщо він гранично втомився після робочого дня. Це ілюзія. Такого народу немає ніде — ні в Росії, ні в Європі, ні в Америці. Такого народу не буває. Народ починає підтримувати демократію, коли еліта допомагає йому втягнутися в демократичний процес.

Знову згадаймо другу половину 1980-х: ми вийшли на вулицю, коли Горбачов чітко сказав, що можна і потрібно виходити, що так ми підтримуємо Перебудову, що КДБ не стане нас хапати, бити по голові і кидати за ґрати. Саме так виникли масові демократичні рухи, когорта яскравих демократичних лідерів, готових і здатних виводити радянських громадян на вулицю.

Коли виникнуть такі ж умови, коли замість Путіна до влади прийдуть люди, які ініціюють демократизацію, і коли демократичні політики, замість того, щоб бігти в еміграцію або сидіти в камері (куди періодично відправляють, наприклад, Олексія Навального) отримають можливість вільно виводити людей на вулицю, тоді й почнеться справжня демократизація.

«Оптимізм викликає те, що Росія — це нормальна країна, яка цілком може ефективно розвиватися»Znak.com

— Значить, треба стежити за здоров’ям і жити довго, як заповідав Корній Чуковський. Епідемія, обвал нафтових цін, падіння рубля, зростання цін… щось в цьому «ідеальному штормі» викликає у вас оптимізм?

— Оптимізм викликає те, що Росія — це нормальна країна, яка цілком може ефективно розвиватися. Незважаючи на те, що ми хронічно відстала країна, Росія за весь свій історичний шлях не показала чогось такого, чого не проходили інші країни. Ми відстаємо з незапам’ятних часів, але весь час наздоганяємо, і дистанція відставання не збільшується. Від Англії і Німеччині ми завжди відстаємо побільше, від Чехії та Словенії — поменше, від Латвії та Словаччини — зовсім трохи.

У цього процесу є зрозуміле пояснення. У російській культурі, як і в культурі інших європейських країн, немає ніякої зумовленості до автократії. Все відстаючі країни реагують на успіхи сусідів і бажають поїхати за ними в погоню. Я давно вивчаю світовий досвід модернізації, і для мене це питання демифологизирован. Не хочу сказати, що маю відповіді на всі питання, але не відчуваю почуття приреченості і песимізму, коли хапаються за голову і кажуть: Росія загинула, тепер-то вже точно загинула!

— Уявімо, що Росія — нормальна країна з змінюваний регулярно владою і демонополизированной економікою, з незалежними судами і некорумпованими правоохоронними органами, з низькими адміністративними бар’єрами і привабливою інвестиційною політикою, що це суспільство, де цінується людська гідність і солідарність, де надійно захищені права власника. Наскільки серйозне зростання може показати наша країна в таких умовах?

— Не думаю, що ривок буде дуже динамічним. Таке явище, як «економічне диво», не так вже часто траплялося в історії. Такий поворот був у Японії, починаючи з другої половини ХІХ століття та протягом XX-го. Слідом за Японією потягнулися Південна Корея і Тайвань. До нинішньої кризи хорошими темпами зростав і Китай, але все одно це ще настільки бідна країна, що говорити про «китайське диво» не доводиться. Бували «чудеса» і в Європі. У XVI столітті навряд чи хтось очікував, що в наступному столітті периферійні європейські країни — Голландія, Англія — будуть задавати тон в технологіях та економіці: найбагатшими регіонами були тоді Іспанія, Італія, деякі регіони Німеччини. Після Другої світової війни сталося «економічне диво» в Німеччині: зруйнована країна піднялася з руїн і стала, по суті, лідером Євросоюзу, хоча на початковому етапі Європейського економічного співтовариства явним лідером була Франція.

Одним словом, такі приклади зустрічаються. Але я не думаю, що Росія покаже ще один приклад «економічного дива». Ми залишимося країною наздоганяючої модернізації. Такі країни, як правило, рухаються за лідерами повільно і непослідовно — два кроки вперед, два назад. Через деякий час вони живуть краще і багатше, ніж раніше, але ніколи не вибиваються в лідери, залишаючись позаду й переймаючи чужий досвід.