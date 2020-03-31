Світло в кінці коронавіруса: п’ять причин не падати духом

Пандемія коронавіруса порушила звичний уклад життя і плани мільйонів людей по всьому світу. Її масштаби змушують багатьох експертів вважати, що карантинних заходів не уникнути протягом тижнів, якщо не місяців.

Важко побачити щось позитивне в подібній ситуації, але тим не менш воно є, оскільки людство, опинившись перед такою масштабною загрозою, знайшло в собі сили на прояв гуманності.

1. Оплески людям у білих халатах

У всіх країнах світу на передовій боротьби з коронавірусом виявилися лікарі, медсестри та інші працівники сфери охорони здоров’я. Багато в чому завдяки їхнім зусиллям багато заражені пішли на поправку і в кінцевому підсумку вызоровели.

Щоб визнати їх заслуги і хоч якось віддячити, люди в різних країнах по вечорах стали виходити на балкони або у двори і аплодувати.

Самий недавній приклад такої одностайності стався в минулий четвер в Британії, що вибухнула оплесками рівно о 20.00 за місцевим часом.

Цей тренд вперше був відзначений в середині січня в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавіруса.

На відеороликах, розміщених в китайських соцмережах, видно, як місцеві жителі вигукують із своїх вікон слова подяки і виспівують пісні, щоб підтримати один одного.

З поширенням вірусу за межі Ухани передався в глобальному масштабі і тренд публічно висловлювати свою вдячність медикам.

2. Китай послаблює карантин

Як вважають китайські влади, їм вдалося стримати поширення вірусу у себе в країні, принаймні поки що.

За останні дні зазначено лише невелика кількість нових інфікованих. В основному всі нові інфіковані надійшли в Китай з-за кордону.

У зв’язку з цим влада починає поступово послаблювати жорсткі карантинні заходи.

25 березня в провінції Хубей, з якої почалася пандемія, зняла обмеження на виїзд. Карантин у Ухани, який був введений в січні, почнуть послаблювати 8 квітня.

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі в Китаї Стівен Макдонелл, жителі Пекіна тепер можуть зітхнути на повні груди – в прямому і переносному сенсах.

Звичайно, є побоювання, що в Китаї може початися друга хвиля епідемії, але поки влада сподіваються на краще і поступово послаблюють обмеження.

3. Італія: світло в кінці тунелю?

Як повідомили у середині минулого тижня влада Італії, країна, по всій видимості, увійшла в фазу стабілізації поширення інфекції, оскільки чотири дні поспіль реєструвалося зниження як кількості нових випадків, так і смертності від неї.

У середу було виявлено 3612 нових випадків нижче, ніж у кожні з попередніх чотирьох днів.

Однак число інфікованих знову зросла до четверга, а до п’ятниці загальна картина виявилася змішаною: кількість хворих зменшилася порівняно з попереднім днем, але смертність підскочила на найвищий з початку пандемії рівень.

І все ж, перші чотири дні тижня дали промінь надії, хоч і на короткий час, на те, що справи в Італії, яка сильніше інших країн Європи постраждала від спалаху нової інфекції, можуть піти на поправку.

ВООЗ назвав цю тенденцію обнадійливою, а головний лікар Ломбардії – регіону, найбільш серйозно порушеного коронавірусом – сказав, що “в кінці тунелю з’явилося світло”.

4. Вчені в пошуках вакцини

Все у світі чекають, коли ж з’явиться вакцина проти нового коронавіруса.

У розробці зараз декілька вакцин подібного типу, а в американському науково-дослідному центрі Kaiser Permanente в Сіетлі чотирьох добровольцям зробили щеплення з експериментальної дозою безпечного генетичного коду, витягнутого з нового вірусу.

У США випробувана на добровольцях вакцина проти коронавіруса

Коронавірус: які вакцини і тести відчувають в різних країнах світу

Експерти вважають, що їм знадобиться кілька місяців, щоб з’ясувати, наскільки ефективні ця та інші знаходяться в розробці вакцини.

Тим не менш, вчені дізнаються все більше і більше про новий коронавирусе. На минулому тижні з’явилися вельми обнадійливі повідомлення про дослідження по розшифровці генетичного коду вірусу.

Зазвичай віруси у міру розмноження в організмі тварини або людини мутують, однак у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються, як помітили вчені.

Якщо ці спостереження підтвердяться, то це може означати, що однієї вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на довгий час.

“Вірус зі стабільним геномом – це хороша новина в справі розробки вакцини”, – підтвердив професор Стефано Менцо, який безпосередньо займається цією проблемою.

5. Всі в одному човні

Незважаючи на те, що спалах коронавіруса розлучила багатьох з нас на фізичному рівні, в моральному плані такої згуртованості між людьми давно не спостерігалося.

З усіх країн світу приходять повідомлення про взаємодопомогу і актах милосердя і альтруїзму.

У Британії сотні тисяч людей відгукнулися на заклик приєднатися до армії волонтерів в допомогу Національної служби охорони здоров’я (NHS) – залишивши далеко позаду намічену владою бажану цифру цього добровольчого загону.

Як сказав директор підрозділу NHS з Англії Стівен Поувис, він приголомшений “сплеском альтруїзму” на заклик допомогти безкоштовної медицини.

Багато мережевих кафе і ресторани, які у ці дні працюють тільки для торгівлі на винос, безкоштовно пригощають медпрацівників кавою і бутербродами.

В Іспанії, як пише газета El Pais, по заклику одного лікаря десятки тисяч людей написали листи тим, хто опинився в лікарні з важкими синдромами, з побажаннями одужання і словами підбадьорення.

По всьому світу розійшовся ще один тренд, який почався в Італії та Іспанії: люди почали виставляти у вікнах саморобні малюнки та плакати з веселкою – як побажання удачі і знак оптимізму.