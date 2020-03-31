Alyona Alyona показала, как танцует на пилоне

Алина Савранено, более известная публике как рэп-исполнительница Alyona Alyona, знаменита не только благодаря своему творчеству.

Об этом пишет Клатч.

Девушка, которая нисколько не комплексует по поводу своего внешнего вида, часто выкладывает в социальные сети забавные, а иногда и провокационные, фотографии и видео, развлекая фанатов. К примеру, на 8 марта Алена выложила в Инстаграм свою обнаженную фотографию, написав пост о любви и уважении к себе.

На этот раз исполнительница поделилась смешным видео «ожидание-реальность» в своем Инстаграме 25 марта. Подисала Алена его: «лайк, если подумал, что это я». В первой части ролика видна девушка, одетая в черный боди, выделывающая невероятные пируэты на пилоне. Эта часть подписана как «ожидание». После этого мы видим вторую часть, где уже настоящая Alyona Alyonaпытается повторить движения в домашних условиях. Жаль, пилона нет, так что исполнительница заменяет его на торшер. Одета Алена не в черный боди, а в серую футболку и в тапочки, она поскальзывается и чуть не падает. Но девушка смеется со всей этой ситуации, и возвращает на место упавший торшер.

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Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official) 25 Бер 2020 р. о 7:38 PDT

За день ролик уже успел собрать 80 тысяч просмотров, а комментарии разрываются от позитивных отзывов: «Та ты б смогла также, просто у тебя станок неудобный. Я б сама хекнулась на это нестойкой лампе)) ТЫ баба-пушка, и я думаю пару тренировок на пилоне и можно спокойно звать тебя на мальчишники», «Я реально подумала, что это Алена», «Ох, сильная девушка, без комплексов, уважаю».

Недавно, 24 марта, Алена призналась, что никогда не имела возможности сфотографироваться в школе в качестве «графини» или «принцессы». Вспоминает, что приходили в класс фотографы, одевали костюмы на детей и через несколько дней отдавали отфотошопленные фотографии. Рэп-исполнительница не имела такой возможности, потому что всегда была слишком большой для костюмов, и банально не могла влезть в них. Но ее мечта сбылась, на фотографии в Инстаграме она выглядит, как графиня, правда, сделана фотография уже не в школьные времена.

: golos.ua