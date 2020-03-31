З Росією ось що відбувається

Ніякого кризового управління в країні немає. Є лише змагання кланів, які сподіваються стати біля керма, коли «все закінчиться».

Неділя внесло немислиму сум’яття в уми росіян, не кажучи вже про життя.

Мер Собянін підписує указ про запровадження де-факто в Москві ПП — а сенатор Клішас тут же заявляє, що указ незаконний. Поліцейські машини через гучномовці оголошують про комендантську годину — а RT запевняє, що ніякого комендантської години немає. В довершення цього параду-аллі опівночі на телеекранах з’являється відставний прем’єр-міністр, який говорить якісь вже зовсім безглузді слова. Де при цьому президент — ніхто не знає.

Останній раз такий розбрат творився під час ГКЧП.

Що відбувається, а?

Так просто російське держава працює в повній відповідності зі своїм пристроєм.

Держава в Росії — станову. Важливо зрозуміти, що стан — це не клас. Класи породжуються економікою: один володіє, інший сіє, третій продає. А стан створюється самодержцем, щоб було на кого спиратися. І як Петро Перший створив дворян, так Володимир Путін створив ватагу беручких чиновників, силовиків, апаратників, охоронців, ефесбешників, військових, госбизнесменов. Достатком і статусом всі вони зобов’язані особисто президенту РФ.

Ким був би без Путіна багатющий менеджер країни, випускник філологічного факультету ЛДУ, глава «Роснафти» Ігор Сєчін? Можливо, університетським викладачем португальської, що живуть на жалюгідні копійки. А так — 5 мільйонів рублів в день зарплати і неймовірна влада. Недавно, он, обрушив вдвічі світові ціни на нафту. Тобто здійснив майже той же подвиг, що безіменний китаєць, з’їв летючу мишу з коронавірусом, — з не менш тяжкими наслідками для економіки, але без жодних наслідків для себе.

Друге, що потрібно знати про російському державі, — Путін в ньому не цілком самодержець. Так, одноосібно прийняти рішення про приєднання Криму він може. Але одноосібно тримати під контролем правлячий стан технічно неможливо. Тому Путін використовує метод стримувань і противаг — а точніше, тотальної внутрисословной гризні.

Це добре видно, коли пропагандистська машина повідомляє нам про «боротьбу з корупцією». От взяли з мільйонами кешу митного чиновника. Ага, чекайте ответочки: скоро посадять з такими ж мільйонами генерала з Слідчого комітету. А потім — генерала з мільярдами з ФСБ. Вся ця захоплююча історія досить довго забезпечувала автоматичний режим функціонування держапарату, не загрожуючи «царя».

І раптом з’ясовується, що в Росії миттю можуть обнулитися не тільки терміни правління самодержця, але й життя багатьох начальників з правлячого клану, тому що там за віком чимала група ризику. Плюс подешевшала завдяки менеджерським талантам Сечіна нафту вже ледь покриває витрати на фрахт танкерів: припинився приплив валюти, який раніше тек через кишені стану. Плюс, завдяки менеджерським талантам Путіна, долар рвонув до рубежу в сто рублів (думаю, скоро перестрибне).

Тобто: раптово зникла кормова база, прийшов коронавірус і стало зрозуміло, що при колишній системі управління може зникнути і життя. Китайським вірусу російські станові традиції по фігу. Та близькість до Путіна — теж. Навіть якщо сховатися в бункері і качати туди повітря через фільтр з порцелянової глини, що затримує 100% бактерій, вірус спокійно через таку перешкоду пройде. Погана новина, розумію, але інший на сьогодні немає.

І з’ясовується, що реальна влада, здатна хоч що-то з країною зробити, ну хоча б посадити на карантин за європейським зразком, — це ресурс. Хто зараз зуміє підпорядкувати собі всіх, той потім і стане біля керма. Якщо виживе, звичайно. Але хтось точно виживе (і це — хороша новина). Ось чому ми спостерігаємо не кризове управління, а змагання кланів, дергающих штурвал в різні сторони звинувачують один одного в незаконності дій.

Який висновок має зробити тверезомисляча людина, що не має відношення до влади? Правильно: в будь-якому випадку влада на нього звертати уваги не буде (що добре) і допомагати йому не стане (а хто розраховував на інше?) Влада в Росії захищає інтереси виключно правлячого стану. Іншим від неї краще триматися подалі і виживати самостійно.

Всі рішення, що впливають на виживання персонально вас, зараз реально прийняти тільки в близькому колі. Тому що нічого іншого, ніякого соціальної держави, ніяких класів з їх самосвідомістю, в Росії немає. Та й не було ніколи. Щоб вижити, потрібно обговорювати свої проблеми з родиною, друзями, колегами. Чоловік хитрий і виверткий, що-небудь придумає.

Через деякий час ми поховаємо мертвих і подивимося, яка угрупування перемогла. Коронавірус піде, а станова влада залишиться — тут у мене ілюзій немає. Але переможці, швидше за все, обнулять по повній програмі скомпрометованого правителя або выкатят йому нові умови гри, змусивши скасувати найбільш одіозні заборони, типу ембарго на ввезення хамона і пармезану.

І це, звичайно, хороша новина. Жити з хамоном і пармезаном куди приємніше. Особливо тим, у кого знайдуться гроші їх купувати при курсі долара під 200 рублів.