Метро Петербурга скоротило час роботи

Петербурзький метрополітен з 1 квітня закриває станції метро на вхід з 22:00, повідомили в СПб ЦКУ «Організатор перевезень». Заходи прийняли в рамках боротьби з коронавірусом нового типу.

«Маршрути наземного транспорту будуть закінчувати роботу у відповідності з часом прибуття останніх поїздів метро (не пізніше 23:00)», — зазначили в установі.

Крім того, змінюється режим роботи наземного транспорту. З 1 квітня призупиняється робота декількох автобусів, трамваїв, тролейбусів та маршруток. Збільшуються інтервали руху громадського транспорту.

За даними Смольного, до 30 березня пасажиропотік у громадському транспорті в Петербурзі впав на 83%.

Нагадаємо, жителям Петербурга рекомендували по 5 квітня перейти на режим ізоляції. Виходити з будинку дозволено тільки на роботу, за екстреною медичною допомогою, в магазин, на прогулянку з тваринами або щоб викинути сміття.