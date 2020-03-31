Козаки засудили короновірус до публічної прочуханки. «Зась на людей кидатися»

Сьогодні

«Козаки тожа плачуть».

Рішенням Ради Отаманів Росії до публічної прочуханки засуджений… короновірус.

Давній обряд “вигнання хвороби” під час епідемій, практикувався у так званих козаків-характерників, вирішили провести козаки.

З сухих гілок буде зроблений сніп, який буде символізувати хвороба і висічений нагайками, після чого буде кинутий в “текущию воду”- річку.

Вважається, що таким чином козакам у свій час вдалося зупинити холеру, про що є історичні свідчення.

У працях Геродота згадувалося про те, що стародавні воїни – касаки, владили таємницею зупиняти мор і хвороби.

“Там, де повержденная перлина Сходу перевернута на Захід, відбудеться знакова подія для усіх народів світу. Коли впаде останній оплот зла у світі, тоді в тому місці, на навершя обеліска із стародавньої країни Рось (Русь), народами буде встановлено відвічний знак творення і загального миру ― знак АллатРа . Засяє АллатРа, засяє Стовп Віри, проголошуючи перемогу Істини. Впадуть релігії, що борються за земну владу. Люди будуть єдині в Істині, і кожен обрав світ Бога знайде спасіння своєї душі”- розповідає про давнє пророцтво заступник голови Ради Отаманів Росії, козачий генерал Геннадій Ковальов-

Можна вірити в це чи войовничо заперечувати, але ми просто робимо те, що робили наші предки, ми не вважаємо їх дурними і сподіваємось що це в сукупності з застосовуваними карантинними мероприятими, допоможе.

Валерій Розанов Служба Козачої Інформації