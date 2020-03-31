Петербуржці розповіли, з якими проблемами стикаються при замовленні продуктів додому

Петербурзькі торгові мережі не справляються з доставкою продуктів додому. Проблеми з онлайн-покупками виникли в «Перехресті», розповіла кореспонденту «Росбалта» петербурженка.

При спробі зробити замовлення в магазині повідомили, що, «на жаль, на даний момент немає доступних дат і інтервалів доставки», і порадили зробити замовлення пізніше.

«В цілях поліпшення якості доставки замовлення приймаються лише на найближчі п’ять днів. Вільні слоти будуть з’являтися щодня о 10 ранку», — написали на сайті «Перехрестя».

«З’ясувалося, що в магазині є друга, пільгову чергу для пенсіонерів — приблизно два дні потрібно чекати доставку продуктів. Для того щоб до неї потрапити, потрібно показати посвідчення. Моя мама в підсумку все ж зробила замовлення, але привезуть продукти тільки 4 квітня. У нас, звичайно, є запаси, але ж деякі літні люди можуть і самі піти в магазин, і заразитися там», — розповіла петербурженка.

Не краща ситуація і з іншими торговими мережами. На сайті «Стрічки» найближча дата доставки продуктів — ранок 7 квітня. Кореспондент «Росбалта» спробував оформити онлайн-доставку в магазині «Окей», але вибрати часовий інтервал не вийшло: сервіс попросив змінити адресу або оформити самовивіз.

«В останні кілька днів попит на доставку продуктів та товарів дуже виріс. У цей період підвищеного попиту ми постараємося зробити все можливе для того, щоб привезти продукти вчасно і в потрібній кількості. Просимо з розумінням поставитися до ситуації», — пишуть на сайті «Окея».

Поскаржилися на затримку замовлень і користувачі сервісу ескпрес-доставки продуктів «Самокат». Додаток стало недоступним в окремих зонах в Петербурзі. У компанії розповіли, що з-за високого попиту розширюють інфраструктуру і не встигають підготуватися.

Нагадаємо, в Петербурзі з 30 березня введено всеообщий режим ізоляції. До 5 квітня жителям Петербурга наказано «не залишати місця проживання, за винятком випадків звернення за екстреною медичною допомогою, випадків прямування до місця роботи, яка не припинено згідно з постановою президента, а також прямування до найближчого місця придбання товарів».