Антивирус для автомобилистов: как защитить себя и пассажиров

Ежедневно фиксируются новые случаи коронавируса.

Чтобы защититься мы стараемся максимально ограничить социальные контакты: работаем удаленно, без необходимости не выходим из дома, отдаем предпочтение личному автомобилю вместо общественного транспорта. Но даже в этом случае нужно знать и соблюдать определенные правила безопасности, чтобы максимально защитить себя и родных.

— Правила безопасности для автомобилистов в период пандемии

— Гигиена и профилактика: борьба с коронавирусом на дороге

— Забота о здоровье водителей

Совет 1. Всегда использовать гель-антисептик с долей спирта не менее 70% для обработки рук после открывания двери автомобиля. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий. Поскольку никто не может гарантировать, что внешние поверхности вашего автомобиля (включая дверные ручки) не контактировали с носителями вируса, важно обрабатывать руки антисептиком всякий раз после того, как вы открыли дверь авто, но перед тем, как коснетесь любой внутренней поверхности. Так риск перенести вирус в салон значительно снижается.

Совет 2. Если автомобилем пользуетесь не вы один или в нем, помимо водителя, регулярно находятся пассажиры, необходимо периодически протирать внутренние поверхности автомобиля (особенно те, к которым чаще всего приходится прикасаться) влажными антибактериальными салфетками на основе спирта или специальным антисептиком в виде спрея. Иначе риск заразиться достаточно велик: на металлических и пластиковых поверхностях вирус может сохранять жизнеспособность до 2-3 дней.

Совет 3. Вспомните, как давно вы меняли салонный фильтр. А еще лучше — просто замените его на новый. И даже если обычно вы обходились самым простым вариантом, обеспечивающим защиту от достаточно крупных частиц вроде пыли и копоти, то сейчас имеет смысл обратить внимание на более дорогие фильтры: например, противоаллергенные. Так, в фильтрах Bosch Filter+ применяется слой электростатически заряженного материала, способный удерживать самые мелкие частицы, а дополнительный слой с ионами серебра защитит вас от аллергенов и бактерий.

Совет 4. Храните в бардачке запас одноразовых перчаток: они пригодятся, например, для заправки авто на АЗС, чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми руками.

Совет 5. За заправку, парковку и т. д. лучше расплачиваться бесконтактными способами. Во-первых, в таком случае вам не придется взаимодействовать с другими людьми (операторами, кассирами и т. д.).

А во-вторых, меньше наличных денег — меньше сдачи — меньше риска встретиться с вирусом: на бумаге и картоне он может выживать до суток.

: expert.com.ua