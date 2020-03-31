«Вам тут не раді»: у Києві непривітно зустріли українців з Росії

На залізничний вокзал Києва прибув спеціальний потяг із Москви, який доставив на батьківщину кілька сотень українців. Про це повідомляє видання «Страна.иа».

Склад під номером 905 прибув на заздалегідь перекриту дев’яту платформу столичного вокзалу. На місці чергували поліцейські і медики. По прибуттю в вагони почали заходити прикордонники і медики в масках і захисних костюмах. Відзначається, що поїзд приїхав у Київ із запізненням. На пирон зустрічаючих не пустили, повідомивши, що вони повинні чекати своїх рідних за межами вокзалу – заходи безпеки через коронавіруса.

«Мама розповіла, що під час поїздки їм вже міряли температуру. Я тільки що їй дзвонила, зараз вони проходять паспортний контроль, а потім їм почнуть міряти температуру. Після цього ми поїдемо додому. У мами приватний будинок, де вона зможе провести два тижні в самоізоляції», – розповіла «Країні» Олена, яка приїхала зустрічати свою маму.

Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, українців, які приїхали з Москви, почали випускати з потяга, який більше двох годин простояв закритим на платформі київського вокзалу. Багато хто скаржиться, що транспорт для того, щоб виїхати в регіони, ніхто не організував. Крім того, деякі співвітчизники евакуйованих з Росії українців непривітно відгукнулися про їхній приїзд. Так, наприклад, журналіст телеканалу «Громадське телебачення» Богдан Кутєпов на свій офіційній сторінці в соцмережі Facebook назвав прибув з Москви поїзд «коронавирусным».

«Коронавирусный поїзд з Москви прибув на вокзал» — написав він.

Примітно, що в коментарях українці підтримали журналіста і почали відпускати уїдливі жарти на адресу своїх співвітчизників, які прибули на батьківщину з Росії: «Розгортайте поїзд назад», «А що так багато поліції підтягли? Одразу цих «колаборантів» пакувати будуть?» «Жах. Не потрібен був цей поїзд. Але наш проросійський президент інакше не міг», «Авжеж, вони їдуть під час війни в Росію заробляти гроші, а ми їх тепер повинні вивозити? Треба було їх там залишити, їм тут не раді».

Зауважимо, що 28 березня в Москву прибув потяг з України. Поїзд слідував без зупинок. Вказується, що в дорозі пасажири проходили прикордонний і митний огляди, а також медогляд, силами співробітників Росспоживнагляду. У свою чергу росіяни подякували уряд за хорошу організацію евакуації з України.