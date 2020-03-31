Російський бюджет ризикує залишитися без нафтових доходів

Зниження ціни російської експортної нафти марки Urals до рівня менше $15 за барель призведе до різкого зниження нафтогазових доходів бюджету, попереджає головний економіст Vygon Consulting Сергій Єжов.

Раніше сьогодні стало відомо, що вартість Urals в ході вчорашніх торгів оновила черговий антирекорд слідом за здешевленням еталонного сорту Brent, зазначає «Фінмаркет». Як випливає з розрахунків агентства Argus, ціна на Urals в Північно-Західній Європі (СЗЕ) у абсолютному обчисленні впала ще на $3,20 за барель у порівнянні з п’ятницею, до мінімального рівня з березня 1999 року — $13 за барель (CIF Роттердам).

Як зазначив Єжов, при такій ціні Urals експортні мита на нафту і нафтопродукти обнуляються, надходження від податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) знизяться приблизно до 240 млрд рублів, повідомляє РБК.

Для порівняння: в 2019 році федеральний бюджет отримав від експортних мит на нафту і нафтопродукти 1,6 трлн рублів, від ПВКК на нафту — 5,2 трлн рублів, або майже 35% усіх доходів, уточнює експерт.

Втім, у березні різке зниження доходів бюджету поки що не загрожує, — для розрахунку податків використовується середня ціна на Urals за місяць, а вона вище $15 за барель.

При цьому ще 20 березня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов запевнив, що при нинішніх цінах на нафту (тоді Urals коштувала близько $23 за барель) Росії вистачить запасу міцності на 6 років.

Зі свого боку, старший аналітик БКС Прем’єр» Сергій Суверов констатує, що «загрозою для Росії залишається можливість збереження низьких цін на нафту протягом досить тривалого часу з-за цінової війни нефтеэкпортеров, що обмежує можливість масштабних бюджетних антикризових заходів на зразок західних країн в умовах імовірної рецесії в Росії».

«Також лімітовані можливості монетарних стимулів у Росії з боку Центробанку на тлі прискорення інфляції після девальвації рубля. Тому криза може боляче вдарити по Росії, ніж Захід, хоча експортери при слабкому рубле залишаються трохи більше в привілейованому становищі», — йдеться в огляді Суверова.

Додамо, що з початку нинішнього року на світовому нафтовому ринку прокотилися вже кілька хвиль падіння цін на «чорне золото». Так, якщо на початку січня барель Brent коштував приблизно $65, то в середині лютого подешевшав до приблизно $58, а західно-техаський сорт — до $53. Проте вже в першій декаді березня котирування обвалилися. Негативна ситуація викликана цілому комплексом факторів: загальним перевиробництвом сировини, різким падінням попиту на тлі стрімкого поширення коронавирусной інфекції COVID-19 (11 березня було оголошено про пандемії) і побоюваннями з приводу її впливу на глобальну економіку, а також розвалом угоди ОПЕК+ (після безрезультатних переговорів країн-нафтовиробників на зустрічі 6 березня у Відні). Саме остання обставина і стала тригером до обвалення цін на нафту. До того ж Саудівська Аравія оголосила про намір збільшити видобуток і знизити ціни на нафту. Пізніше про бажання опустити ціни оголосили Ірак, Кувейт, ОАЕ і Нігерія.

На тижні з 16 по 22 березня ціна WTI впала на 29,3%, що стало максимальним тижневим зниженням з 1991 року. Brent за тиждень втратила 20,3%. З початку березня ціни на нафту впали приблизно на 50%.