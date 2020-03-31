«Кажуть, що оголосять нас терористами»: прилетіли з Балі українців замкнули у літаку

Туристи, які повернулися на Україну з Балі, заблоковані в літаку. Люди залишилися без води і їжі, туалети закриті. Їх хочуть зобов’язати виконувати необґрунтовані вимоги, а влада не надсилають до них свого представника.

В аеропорт «Бориспіль» близько 02:20 30 березня з катарської столиці Дохи прилетіли два літаки з громадянами України, яких після прильоту зобов’язали відправитися на обсервацію. Проте багато хто все ще залишаються на борту, який оточили поліцейські і нацгвардейцы.

Як з’ясувалося, більшість пасажирів не випускають з літаків, поки вони не підпишуть повідомлення про причини і характер обсервації (комплексі обмежувальних та протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію і ліквідацію вогнища інфекційних захворювань), а також наслідки недотримання режиму. За словами пасажирів, вони не були попереджені про обов’язковою на Україні обсервації, а тепер їм пропонують пройти її платно.

Двері закрили, дихати нічим

Повідомляється, що в літаку залишилося 130 осіб з 180, серед них є діти і літні люди. Води і їжі немає, вантаж вивантажений на злітній смузі. Пізніше стало відомо, що в літаку закрили туалети, закінчилася питна вода, яку, за словами пасажирів, не дають навіть дітям.

«Двері закрили, дихати нічим (мотивують тим, що ми таким чином порушуємо правила безпеки), питну воду не дають навіть маленьким дітям», – написав знаходиться на борту Тарас Гончаренко.

Заборонили знімати будь-які відео з літака

Правозахисник Маси Найєм на своїй сторінці в Facebook опублікував відеозвернення одного з пасажирів цього рейсу про те, що при купівлі квитків їх ніхто не попередив про обов’язкове проходження карантину.

«Ми, туристи з Балі, прилетіли на чартерному рейсі, який самі оплатили. При покупці квитків ніхто не сказав, що ми будемо знаходитися в обсервації. Після прильоту до Києва нам рекомендують попрямувати на обсервацію в дві якісь готелю за свої гроші – 380 євро за два тижні – і одну якусь безкоштовну готель. В літаку нас залишилося 130 осіб з 180, багато дітей, дорослі та літні люди. Літак не перебуває на забезпеченні — води немає, їжі немає, повітря зовсім небагато. На вулиці холодно, одягу у нас немає, багаж знаходиться на злітно-посадковій смузі. Ми готові пройти медобстеження, тести за свої гроші», — розповів ще один з пасажирів туристів.

За словами Найєма, ніхто не відповідає на питання пасажирів, не виконує умови, під якими їх просять підписатися. Крім того, людям заборонили знімати відео. «Туалети в літаку перестали працювати, їх закрили, також закінчилася питна вода. Ясна річ, що ніякого адвоката до них не пускають», – повідомив правозахисник.

Кажуть, що оголосять нас терористами

Ще один з застряглих в літаку українців, Віталій Заєць, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що літак оточений бійцями Національної гвардії. За його словами, пасажирів зібралися оголосити терористами.

«Кажуть, що оголосять нас терористами, якщо не покинемо літак. Хочуть його опечатати з живими людьми всередині… 8:40 ранку – нас намагаються дотиснути. Під приводом тероризму намагаються змусити всіх, щоб вийшли з літака. Його хочуть опечатати. Не дають ні води, ні їжі. Туалети закриті. Частина людей, в тому числі і я, вийшли з літака надіти речі. Стою біля літака, оточений конвоєм… До нас як і раніше не надсилають представника влади», — написав він.

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Заєць також зауважив, що на борту є харків’яни, і звернувся до мера Харкова Геннадія Кернеса: «Надішліть, будь ласка, представника влади, нас вважають терористами. Повторюємо ще раз: ми готові здати всі тести, готові на самоізоляцію. Але ми вже 7 годин без їжі та води, без туалету. З нами не хочуть говорити. Будемо намагатися вийти в ефір і бути почутими».