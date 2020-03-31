Вивезені з В’єтнаму українці з криками прорвали блокаду в аеропорту «Бориспіль»

Натовп евакуйованих українців, які прибули 29 березня з В’єтнаму в аеропорт «Бориспіль», прорвала санітарний кордон. Люди не захотіли проходити обсервацію і стали вириватися з будівлі аеропорту. Відео з натовпом обурених туристів потрапило в Мережу.

На відеозаписі українці з боєм прориваються через натовп медиків в захисних костюмах і розсовують заблоковані двері. Люди кричать про порушення їх прав, один навіть назвав «фашистами» тих, хто їх не пропускає. На місце інциденту прибули сили поліції і Нацгвардії, однак навіть це не допомогло стримати натовп.

Один з евакуйованих також зняв процес повернення на Україну. У відеоролику хлопець показав, як люди покидають літак. У терміналі аеропорту скопом валявся багаж евакуйованих, потім у кадрі з’явилася юрба, яка намагалася прорватися до виходу.

«Нас незаконно утримують на території, прориваємо», – заявляє молодий чоловік.

Також він кілька разів в досить грубій формі висловився про Україну, що обурило його співвітчизників. В Мережі на молодика обрушився шквал критики, що змусило евакуйованого з В’єтнаму принести вибачення. Першим на образу України звернув увагу миколаївський журналіст Олег Деренюга. Він з’ясував особистість українця – ним виявився 29-річний Ярослав Іжик.

«Він разом з іншими пасажирами героїчно «проривав оборону», а потім успішно повідомив своїм передплатникам, що повернувся в <…> і незадоволений, що їх борт зустрічали з урахуванням заходів карантину», – обурився Деренюга.

Як стверджує журналіст, рейс з В’єтнаму був повністю безкоштовним для евакуйованих українців. Його організував в’єтнамський бізнесмен, щоб евакуювати в’єтнамців з України. Вказується, що українському посольству у В’єтнамі вдалося домовитися про повернення на цьому борту українських громадян. Умовою польоту була згода на двотижневий карантин в одному з готелів Київської області та внесок по 200 євро з людини на його забезпечення. Деренюга заявляє, що спочатку эвакуировавшиеся нібито погодилися, однак по прильоті передумали.

Сьогодні ж Ярослав Іжик видалив відео, на якому відображено його повернення на Україну і опублікував відеозвернення з вибаченнями. За його словами, свою заяву він зробив на емоціях після тривалого перельоту.

«Побачив величезну кількість переглядів і негативних коментарів. Я вже вдома. Я розумію, що все нас бачать. <…> А ось Україна так собі проявила себе. Дозвіл на виліт прийшов із застереженням, що, можливо, нас посадять на обсервацію», – обурився Ярослав.