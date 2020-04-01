«Злодії в законі люди літні, в групі ризику. Багато самоизолировались»

Криміналітет терпить збитки через коронавіруса. Наркоторговці і повії йдуть в простій

Пандемія коронавіруса COVID-19 та карантинні обмеження, введені владою, дали неочевидний ефект: під загрозою опинився широкий спектр кримінальних бізнесів. Наркоторговці, повії, жебраки в нинішніх умовах воліють йти на самоізоляцію і припиняти діяльність. Кримінальний бізнес страждає і через зниження попиту на тлі падіння доходів громадяни починають економити на нелегальних розвагах. Для зайнятих у наркоторгівлі серйозно зросли ризики: закриття кордонів зменшило наркотрафік, а із-за падіння мобільності громадян робота заставників виявилася куди помітніше. Злодії в законі як найбільш вікова група опинилися в зоні ризику і самоизолировались. Як кримінальний світ переживає карантин — у матеріалі Znak.com.

Тусовки скінчилися. Наркотики теж

Майданчики в DarkNet, що продають наркотики, останнім часом рясніють повідомленнями про заходи безпеки та самоізоляції учасників нелегальної торговельної мережі в умовах епідемії коронавіруса.

«На даний момент діє режим самоізоляції. На вулицях підвищену кількість патрулів, звичайних громадян буквально одиниці. Більшість кладменов (заставників — Znak.com зараз сидять вдома. Магазини (інтернет-майданчики з торгівлі наркотиками — Znak.com самі рекомендують це робити. Деяким було зазначено, що відпустка і карантин почнеться тільки після раскидки [запасу наркотиків] до кінця. Не зовсім розумію це рішення, так як все одно нікому купувати. Тому дотримуйтеся правил безпеки і не виходьте на вулицю. Це стосується не тільки працівників. Ситуація стала серйозною і самоізоляція зараз необхідна», — написав днями один з драгдилеров, чия мережа працює на Уралі. Сам він також оголосив перерву у своїй діяльності.

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Один з найбільших інтернет-магазинів, через який в DarkNet продають наркотики, нещодавно поширив пам’ятку для своїх кур’єрів і споживачів. Першим рекомендовано «працювати обережно» і «по можливості, пересидіти вдома», так як «на вулицях мало людей і багато неприємних типів, які проводять перевірки». Споживачам радять дотримуватися правил гігієни при вживанні («забудьте на час про використання купюр для інтраназального вживання») і закуповувати товар про запас. Про те, що більш крупний вага вилучений при затриманні у наркопотребителя, веде до більш серйозної кримінальної відповідальності, в листі не уточнюється.

Інший інтернет-магазин стверджує, що один з продаваних наркотиків «має антигени до вірусу» (що, звичайно, повна нісенітниця).

Примітка: Znak.com категорично не радить читачам купувати і вживати будь-які наркотики. Нагадуємо, що обіг наркотиків в Російській Федерації заборонено законом і суворо карається.

Близький до кримінального світу Свердловської області джерело Znak.com запевняє, що з-за закриття кордонів (насамперед, з Казахстаном) істотно скоротився трафік опіатів, у тому числі героїну, і гашишу, що йшов з боку Афганістану та Середньої Азії. Він також підтверджує повідомлення з DarkNet про посередників середньої руки і закладчиках, які масово йдуть на самоізоляцію: «На порожньому місті вони зараз як більмо на оці. Змалювати їх простіше, і багато хто це вже розуміють. Баригам доводиться терміново рекрутувати нових заставників. Живильне середовище для них зараз — це втратила роботу молодь. Подивись уважно — весь центр списаний графіті з пропозиціями про роботу».

Статистику по скоєним злочинам та їх розкриття за березень у прес-групі УМВС по Єкатеринбургу називати відмовилися. Однак обізнаний співрозмовник нашого видання в правоохоронних органах регіону говорить, що скорочення злочинів у сфері наркоторгівлі поки не фіксується.

C зникненням вечірок попит на клубні наркотики різко сократилсяZnak.com

«Трафік якщо і знизився, то не сильно. Потік, що йшов через казахстанський кордон, за нашою статистикою, — це не більш 20%. Решта 80% — це місцеве виробництво, переважно синтетика. Хімія для неї в компонентах як йшла [через кордон], так і йде. Ну, може, канали довелося перебудовувати. За нашими даними, вони навіть один з легальних поштових сервісів намагаються для цього використовувати. Плюс тут є склади з хімією, їх на якийсь час для місцевих лабораторій вистачить. Траву взагалі пристосувалися вирощувати в домашніх умовах», — стверджує співрозмовник.

Кількість заставників, на його думку, якщо і скорочується, то не такими швидкими темпами, як того б хотілося владі. «Кожен, хто починає це робити, вважає, що вже він самий розумний і точно ніколи не попадеться. Плюс вони звикли жити на широку ногу, а відмовитися від своїх звичок не так-то просто. Зараз ми фіксуємо, що вони намагаються змінити схеми закладок. Наприклад, змінюють ходовий час. Зазвичай це з 9:00 до 10:00. Навіть зараз, в умовах карантину, в цей час трафік на вулицях великий і шансів, що даішники выщелкнут тачку кладмена, менше», — стверджує силовик.

Разом з тим, зазначає він, з набранням чинності протиепідемічних обмежень в регіоні фіксується зниження наркоспоживання: «Від 50 до 70% в споживанні — це не наркозалежні особи. В основному це тусующаяся молодь, хлопчики і дівчатка, яких вже недостатньо звичних розваг — алкоголю або сексу. Але зараз тусовки скінчилися, всі бояться заразитися один від одного [коронавірусом] і сидять по домівках. Ну і те, що гроші закінчуються, теж впливає».

«Клієнт замовив соціально дистанційоване секс. Довелося погодитися»

Приблизно за тими ж обставинами зараз скорочується попит на повій. Як наслідок, падає ціна послуг і пропорційно знижується бажання дівчат виходити на роботу в умовах епідемії. «Поки все це було далеко від нас, в Китаї десь, то не сприймалося так [гостро]. Дуже заходили рольові ігри. Типу, медсестра і пацієнт, ну і [все в такому ж роді]. Зараз, коли всі надивилися новин з Європи і Москви, стало зрозуміло, що це вже не жарт. Багато дівчинки боятися працювати. Підхопити коронавірус побоюються навіть сильніше, ніж „венеричку“ (венеричне захворювання — Znak.com) яку-небудь. Він на один рівень з Вічем встав», — розповів сутенер Сергій. Своє прізвище чоловік просив не вказувати, сам він себе називає не інакше як «менеджер».

Деякі з його дівчат вже відмовилися виходити на зміну. «В однієї пішли відмовки, що дитину не з ким залишити. В інший критичні дні почалися відразу. У третій тепер вдома чоловік сидить, і їй палево на роботу виходити. І таких зараз [багато]», — продовжив Сергій. Він вважає, якщо спалах триватиме довше, ніж місяць, його дівчата повернуться на роботу — «жерти щось треба в будь-якому випадку». Тому поки ніяких санкцій (принаймні на словах) у їх відношенні не робить.

Клієнти і повії стали боятися один одного, коронавірус став на один рівень з ВИЧBeckerBredel via www.imago-image/www.imago-images.de

За словами Сергія, клієнти зараз також побоюються підхопити через контакт з дівчатками коронавірус. І щоб зберегти хоч якийсь потік замовлень (який і без того впав за останні пару тижнів вдвічі), доводиться маневрувати ціною». «Якщо раніше середній чек за три години з дівчиною за викликом доходив до 5-7 тис. рублів, то зараз опустився до 4 тис. рублів. Але і таких замовлень стало [катастрофічно мало]. В основному попит на годину роботи, і намагаються виряджатися на ціну до 1 тис. рублів. Хоча норма по місту це 1,5 тис. рублів, мінімум 1,2 тис. рублів для постійних клієнтів», — стверджує «менеджер» інтим-послуг.

Нещодавно, за його словами, один з просунутих клієнтів замовив «соціально дистанційоване секс»: «Дівчинка повинна була відпрацювати в захисному костюмі з розрізами на потрібних місцях, респіраторі і спеціальних окулярах. Сам клієнт зустрічав її в точно в такому ж вбранні. По грошам, начебто, не образив, довелося погодитися на [все це дивацтво]».

Толерантністю до персоналу, втім, зараз відрізняються далеко не всі гравці бізнесу інтимних послуг. Вчора телеграм-канал «Лампа» опублікував скрін повідомлення, розісланого адміністратором одного з екатеринбургских інтим-салонів своїм підлеглим по WhatsApp. «Колеги, ми зараз працюємо в непростий час і трудова дисципліна повинна бути як в армії. Ті, хто хоче працювати, ті мають надприбутки (у деяких зарплата за березень вище 400 тис. рублів). Хто не хоче. Ідіть лісом, конкурс на місце зараз дуже високий, — йдеться в повідомленні. — Ми не державна організація, а бордель з високим рівнем прибутковості. Якщо ПМС чи не з ким залишити дитину — штраф 10 тис. рублів і звільнення».

Отримати коментар з цього приводу у самому інтим-салоні не вдалося. Джерело Znak.com у кримінальному світі стверджує, що послання схоже на правду. Його мета — погрозами і обіцянками стимулювати персонал продовжувати працювати і приносити хоч якийсь прибуток власникам, а також тим, хто «кришує заклад».

«Хто буде подавати?»

Піти на самоізоляцію вирішила і частина професійних жебраків. Після оголошеної федеральними властями вихідний тижня, а також зважаючи вчорашнього рішення свердловського губернатора Євгена Куйвашева посилити заходи по самоізоляції доходи громадян цієї категорії осіб впали практично до нуля.

Люди стали боятися контактувати з жебраками, а потім пішоходи і зовсім зникли з вулиць. Стояти з простягнутою рукою залишилися немногиеZnak.com

«Працювати залишилися тільки самі [відчайдушні]. Який сенс, хто буде подавати? Людей на вулицях практично немає, на дорогах водії навіть вікна бояться зараз відкривати! Ми з мужиками вирішили на місяць-два зняти будиночок де-небудь на Чорному морі. Відпочити, полікуватися, так сказати. Виконаємо доручення президента!» — браво заявив кореспонденту Znak.com один із жебраків, що працює в районі Об’їзної автодороги.

Представився Романом. За його словами, професійно займається жебрацтвом вже другий десяток років. На життя не скаржиться, щоб їздити на роботу, купив собі з доходів корейський кросовер Kia. Гроші збирає, представляючись втратили в боях за Батьківщину ноги інвалідом (що неправда, ноги він просто вміло ховає). Частина їх йде «в общак ” за дах». Ще частина — щоб «підмазати» особливо уїдливих поліцейських, то і справа що намагаються вигнати жебраків з насиджених місць.

Роман стверджує, що «дах» до ситуації поставилася з розумінням — «всі під богом ходимо». Тому на точку жебрака чекають після того, як все нормалізується. «У будь-якому випадку все на созвоне знаходяться. Як весь кіпеж пройде, повернемося», — додав співрозмовник.

«Багато злодіїв самі вважали за краще піти на самоізоляцію»

Близький до кримінального світу джерело Znаk.com стверджує, що рівень своєї прибутковості поки зберігають неофіційні вуличні паркування, а «випадають доходи» перекривають за рахунок скуповування та ломбардів: «Народ уже поніс потихеньку з дому. Хтось техніку закладає, хто-то золото. Кому-то на їжу, але більшості — на бухло». Він вважає, що при збереженні поточного стану справ через місяць-два навіть в Єкатеринбурзі варто очікувати сплеску злочинів. «Вже зараз масово знімають колеса з машин. Потім почнуть выхлапывать непрацюючі офіси, торгашів. Полізуть по околицях у колективні сади і дачі. Почнуть тягати цветмет», — вважає співрозмовник.

За словами ще одного джерела в цьому середовищі, злодії в законі і керівники по регіонах, які займають вищу планку в ієрархії російського кримінального світу, поки якимось особливим чином не реагують на ситуацію, що складається. «Багато злодіїв самі вже у віці. Вони у групі ризику [за коронавирусу] і все розуміють. Так само, як і інші люди, поки вони вважали за краще піти на самоізоляцію. Всі інші справи відкладено на потім», —