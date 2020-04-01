Податок на вклади та цінні папери у Росії посилили

Податок на доход по банківських вкладах і боргових паперів у Росії посилили по відношенню до тим параметрам, які очікувалися раніше. У законі зазначено, що будь-купонний дохід громадян за облігаціями обкладуть податком на 13 відсотків. Про це заявив заступник міністра фінансів Олексій Сазонов, повідомляє ТАСС.

Він підкреслив, що обмеження для депозитів, тобто вимога суми вкладів у всіх банках вище мільйона рублів, не торкнеться державних боргових паперів. «Пільга прибирається, всі облігації рівні», — вказав він.

Як випливає з тексту документа, який сьогодні ухвалила Держдума і Рада Федерації затвердив, податок, рівний ПДФО, з 2021 року почнуть стягувати з доходів за облігаціями федеральної позики (ОФЗ), державним цінних паперів країн — учасниць Союзної держави Росії і Білорусії), регіональним і муніципальним облігаціях.

Таким же податком обкладуть купонний дохід за борговими корпоративних паперів російських емітентів в рублях, які випущені після 1 січня 2017 року. Раніше для нього робили виняток у разі, якщо він не перевищував на п’ять процентних пунктів ключову ставку Центробанку. Почнуть стягувати прибутковий податок з доходів у вигляді дисконту, який утворюється при погашенні російських облігацій в рублях, випущених після 1 січня 2017 року.

Також Держдума пом’якшила умови, на яких справляється податок на дохід з депозитів. Він торкнеться меншої кількості росіян, а інші заплатять менше. Майже 13 відсотків будуть платити тільки з дуже великих вкладів. У зв’язку з цим втрати громадян, які оцінювалися у 113 мільярдів рублів на рік, виявляться значно менше.