1 квітня 2020 року: День дурня, коли всьому світу не до сміху

1 квітня 2020 року, в День дурня, всьому світу не до сміху: епідемія коронавіруса охопила Землю, відправивши цілі країни на карантин. І хоча соціальні мережі повні жартів навіть на цю тему, ми на цей раз обмежимося першоквітневим історичною довідкою.

День дурня. “Єврейські жарти”, з архівів 1 квітня

Найбільш популярна версія появи дивного свята розіграшів заснована на указі короля Франції Карла IX, виданого в 1564 році: цим указом Новий рік був перенесений з 1 квітня на 1 січня. Найбільш консервативні із французів за звичкою продовжували відзначати Новий рік у квітні, в той час, як їх прогресивні співгромадяни не відмовляли собі в задоволенні піднести упертюхів подарунки, які складаються з однієї гарної обгортки.

Манеру розігрувати друзів і близьких у французів перейняли шотландці, а менш ніж через 100 років 1 квітня відзначали в Іспанії та британських колоніях. Свято виявився заразливим сміх: сьогодні його відзначають в десятках країн.

У Франції діти крейдою малюють риб на спинах один у одного, так як французький варіант Дня сміху називається “Квітнева риба”. У Шотландії “День дурнів” триває не один, а два дні. В Англії прийнято розігрувати один одного тільки в першій половині дня; жертви розіграшів отримують прізвисько “локшина”. Поляки ставляться до 1 квітня з усією серйозністю, не роблячи нічого серйозного в цей день. Данці вважають, що вдалі першоквітневі жарти не гріх повторити ще раз, 1 травня.

У Росії “знаковою” фразою дня є знамените: “У вас вся спина біла”. Європейці вважають своїм обов’язком перевести в цей день стрілки годинника – неважливо, вперед або назад, головне, щоб жертва розіграшу в паніці заметалася по квартирі.

Одним з найбільш вдалих розіграшів всесвітньої першоквітневим історії вважається розіграш, придуманий адміністрацією мережі ресторанів швидкого харчування Burger King: 1 квітня 1998 року в меню був доданий “лівобічний гамбургер”, розроблений спеціально для лівшів. На наступний день тисячі людей вимагають подати їм “нововведення”.

У 1957 році відзначився канал ВВС, запропонував глядачам повірити в те, що в Швейцарії зібраний рекордний урожай спагеті. У сюжеті йшлося про боротьбу з жучками-шкідниками – “спагетті-довгоносиками”. У 2003 році корейські та китайські ЗМІ повідомили про вбивство Білла Гейтса; в результаті цього повідомлення корейський фондовий ринок впав на 1,5 відсотка.

За статистикою, частіше за інших 1 квітня жартують школярі, студенти, представники творчих професій та бізнесмени. Менш інших схильні до розіграшів ув’язнені, медики і чиновники