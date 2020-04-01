Експерти назвали дешевий варіант поліпшення шумоізоляції авто

Експерти описали дешевий метод для підвищення якості шумоізоляції авто. Робота над поліпшенням відповідного параметра залишається актуальною в будь-який час.

Фахівці вважають, що шелест покришок, звуки на дорозі і інші сторонні джерела в авто зарубіжного виробництва чутні куди менше, ніж у відчизняному транспорті. Більшість компаній-виробників готові запропонувати власним клієнтам моделі із заводським рішенням, але в окремих ситуаціях цього виявляється недостатньо.

Наприклад, універсали і хетчі можуть досить сильно підвищувати акустичний шум в салоні за рахунок особливостей своєї п’ятої двері. У подібних випадках любителям тиші в автомобілі допоможе китайська ущільнювальна гумка. Остання розміщується по периметру заводського матеріалу за рахунок використання 2-стороннього скотчу. Це створює підвищену ізоляцію інтер’єру, блокуючи в тому числі шум від руху повітря.

: uamotors.com.ua

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