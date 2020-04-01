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Іспанці оцінили рада Лукашенко пити горілку і грати у футбол під час пандемії

01.04.2020

Испанцы оценили совет Лукашенко пить водку и играть в футбол во время пандемии

Іспанська газета Marca присвятила першу смугу триваючому під час пандемії коронавіруса чемпіонату Білорусі з футболу. З обкладинкою видання можна ознайомитися в Instagram.

Журналісти видання звернули увагу на те, що першість Білорусі — єдиний діючий турнір УЄФА на даний момент. У матеріалі наголошується, що фанатам вимірюють температуру при вході на стадіон, а президент країни Олександр Лукашенко пропонує пити горілку для боротьби із захворюванням.

Іспанські вболівальники оцінили дії білорусів в коментарях до посту. «Горілка для боротьби з вірусом — найкраще рішення, без сумніву», «Хоч якісь матчі подивимося», «Нам в Іспанії не вистачає такого сильного президента», — писали юзери.

Лукашенко неодноразово називав те, що відбувається навколо коронавіруса психозом. Він закликав не панікувати, радив «труїти» вірус горілкою і висловлював думку, що всіх вилікує робота в полі на тракторі. На даний момент число заражених коронавирусной інфекцією в Білорусі перевищила 150 осіб.

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