Людям обіцяють довгий батіг і худий пряник

У прийнятому Держдумою «антивірусному пакет» турбота про громадян поєднується з новими поборами і погрозами гігантських штрафів.

Держдума у вівторок блискавично схвалила так званий «антивірусний пакет законопроектів, спрямований на боротьбу з епідемією COVID-19. Зміни законодавства справили згідно з дорученнями президента, проектами уряду, а також ініціативами самих парламентаріїв.

У загальній складності депутатам належало прийняти в цей день близько десяти законопроектів по боротьбі з поширенням інфекції. Це при тому, що зібратися разом в одному залі і працювати їм довелося в момент, коли всю країну посадили на карантин. Депутати, звичайно, говорили, що стараються для народу, але напередодні їх масово перевіряли на коронавірус. У результаті у вівторок на засіданні Держдуми були відсутні 112 парламентаріїв, але це не завадило дотримати необхідний для прийняття законів кворуму у 226 осіб. Деякі депутати наділи маски, хоча відомо, що це остродефицитный товар, недоступний зараз більшості громадян.

Заради екстраординарних заходів спікер В’ячеслав Володін зрадив своєму правилу — давати депутатам можливість висловитися по кожному законопроекту та не дозволяти приймати їх відразу в трьох читаннях. На цей раз депутати «пройшли» без обговорення майже весь порядок, хоча, напевно, їм було що сказати. Але спікер зауважив, що всі дискусії вже відбулися у ході засідань профільних комітетів Держдуми. Парламентарії не стали заперечувати і солідарно проголосували «за».

Треба зауважити, що за такою схемою досі схвалювали закони тільки в Раді Федерації, завдяки чому сенаторам вдавалося приймати чи не по сто законів за одне засідання. Але в Держдумі дали зрозуміти, що зараз не до розмов, і доводиться діяти оперативно, тим більше, що в цей же день відразу кілька прийнятих депутатів законів попрямували до їх колегам в Совфед.

Насамперед, депутати розширили повноваження уряду по оголошенню того чи іншого режиму надзвичайної ситуації. Уряд не просто зможе разом перетворюватися в надзвичайну комісію, але і отримає справді масштабні повноваження, що повинно покласти кінець і розмов останніх днів про те, що деякі глави регіонів нібито володіють більшою владою і впливом, ніж федеральні посадові особи вищого рангу.

Так, за урядом закріплюється право запроваджувати режим підвищеної готовності або надзвичайної ситуації на всій території країни або її частини, а також встановлювати обов’язкові для виконання громадянами і організаціями правила поведінки. При цьому вводиться застереження, що закріплює пріоритет федеральних правил карантину (ізоляції) в умовах пандемії або інших надзвичайних ситуацій над регіональними.

Те ж саме стосується і штрафів, а також інших заходів покарання за їх порушення суб’єкти РФ будуть зобов’язані встановлювати санкції в межах «вилок», які їм поставили федеральні законодавці.

В першу чергу, мова йде про посилення кримінального покарання за порушення карантину (санітарно-епідеміологічних правил), які запропонували в Кримінальний кодекс спікер Держдуми В’ячеслав Володін і голова комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашенінніков. При цьому парламентарям фактично довелося відмовитися від первісної версії цього законопроекту, змінився до другого читання до невпізнання. Так, наприклад, при доопрацюванні законопроекту з нього раптом зникла посилання на обов’язкову наявність умислу у порушника карантину, створив своїми діями загрози для зараження інших людей. Це означає, що нарватися на штраф в сумі 500-700 тисяч рублів або сісти у в’язницю на строк до двох років буде набагато легше.

До другого читання депутати серйозно посилили покарання за поширення фейків про коронавирусе. Якщо раніше передбачалося, що карати за це будуть здебільшого ЗМІ максимальним штрафом до 10 млн рублів (відповідну норму в результаті перенесли з Кримінального кодексу Адміністративного), то тепер не тільки штраф (мінімум 300 тис. рублів, а максимум 2 млн рублів), але й позбавлення волі на строк до п’яти років буде загрожувати всім — і працівникам ЗМІ, і звичайним користувачам соцмереж за «публічне поширення» фейків.

Правда, в новому законі є важливе застереження — покарають саме за свідомо неправдиву інформацію про обставини, що становлять загрозу життю і безпеці громадян, і (чи) про вжиті заходи щодо забезпечення безпеки населення і територій, прийомах і способах захисту від зазначених обставин».

Під такими обставинами законодавці запропонували розуміти «надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, надзвичайні екологічні ситуації, в тому числі епідемії, епізоотії та інші обставини, що виникли в результаті аварій, небезпечних природних явищ, катастроф, стихійних та інших лих, що спричинили (можуть спричинити) людські жертви, нанесення шкоди здоров’ю людей і навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати і порушення умов життєдіяльності населення».

Також вводяться адміністративні штрафи за порушення режиму ізоляції та невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації, якщо в них не містяться ознаки кримінального злочину, в діапазоні 15-300 тисяч рублів для громадян, а для юридичних осіб — до 1 млн рублів. Саме на такі суми і будуть, судячи з усього, штрафувати тих, хто наважиться вийти на вулицю без відповідного дозволу або замість найближчого магазину відправиться гуляти в парк.

Разом з батогом парламентарії запропонували скуштувати і пряник. Схвалені заходи з підтримки громадян — виплата лікарняних у сумі не нижче МРОТ; допомога по 5 тисяч рублів протягом трьох місяців на кожну дитину у віці до трьох років в сім’ях, які мають право на материнський капітал; кредитні канікули і т. д.

Допоможуть і підприємцям — шляхом введення тих самих кредитних канікул для індивідуальних підприємців і власників малого і середнього бізнесу; відстрочок по сплаті податків, зборів, зниження страхових внесків; введення мораторію на банкрутство; держпідтримку туристичної галузі і т. д.

Окремо допомогу регіонам, яким перенесли термін по поверненню бюджетних кредитів і тим самим вивільнили 78 млрд рублів.

Проте одночасно з цим вводяться нові побори для громадян — від справляння податку 13% з доходів від вкладів на суму понад 1 млн рублів до поширення режиму оподаткування для самозайнятих громадян на всю країну вже з 1 липня 2020 року. Щоправда, депутати заспокоюють тим, що, наприклад, податок з вкладів буде стягуватися тільки, якщо відсоток за депозитами перевищує 1%, а самозайнятих поки пропонується взяти участь у цьому експерименті добровільно.

Самі ж непопулярні «антивірусні заходи» будуть, як очікується, прийняті незабаром саме регіональними властями, які в прискореному темпі вже встановлюють на своїх територіях жорсткі карантинні заходи і готуються ввести покарання за їх недотримання.

У зв’язку з цим вже почалися розмови про спроби зігнати росіян в якийсь «цифровий концтабір» і таким чином застосувати в Росії «китайську модель» боротьби з епідемією. Але навіть якщо це і станеться, громадяни будуть зганяти невдоволення саме на регіональних владах в той час, як федеральні, включаючи депутатів Держдуми, зможуть відійти в сторону і спостерігати за подіями зверхньо. Хоча саме вони і дали карт-бланш на нехай і виправдані в умовах пандемії, але все ж, як вважають багато хто, надмірно жорсткі заходи.