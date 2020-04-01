Джон Бон Джові та принц Гаррі випустили спільну пісню Unbroken (відео)

Американський рокер Джон Бон Джові спільно з британським принцом Гаррі та військовим хором випустив сингл Unbroken.
Трек Unbroken був записаний минулого місяця в легендарній лондонській студії Abbey Road, коли Гаррі ненадовго прилітав додому, щоб відвідати останні заплановані заходи як старшого члена королівської сім’ї. У записі нової версії треку 2019 року також ще взяв участь хор з 12 осіб.
Пісня була записана, щоб підвищити обізнаність про посттравматичному стресовому розладі.
Всі доходи від синглу підуть до Фонду Invictus Games, який підтримує відновлення і реабілітацію поранених і отримали інвалідність військовослужбовців.
: invak.info
Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook
Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.