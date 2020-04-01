Почім маски? Як влада боротьбою зі спекулянтами ще більше підніме ціни?

Ціни на медичні маски порівняно з докарантинным рівнем зросли у 10 і більше разів, і влада зібралася «вжити заходів», пише ГК.

АМКУ заступився за ціни

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) порушило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва з-за значного подорожчання медичних масок, повідомив його керівник Олексій Хмельницький на своїй сторінці в Facebook. Причина — численні скарги від громадян, які зіткнулися з тим, що сьогодні ціна на одноразову медичну маску в аптеках столиці та області стартує з 24-30 грн — а це в 10 разів більше, ніж на початку березня.

«Такий стрибок цін у всіх мережах містить ознаки антиконкурентних узгоджених дій, а конкретніше — схожих дій на ринку, що призвели до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції без об’єктивних для цього причин», — вважає Хмельницький.

АМКУ відкрив справу стосовно таких мереж аптек і контролюючих їх компаній: «Аптека низьких цін», «Аптека низьких цін плюс», «Аптека низьких цін До», «Столичний медичний альянс», «Віталюкс», «Аптекар», «Сіріус-95», «Геліантус», «Біокон», «Фармація», «Аптека №1 Трансфарм», «Благодия», «Лекфарм», «Аптека АНЦ», «Аптека НЦ», «Рецепти життя», «Цитрус-фарм» і «Альго-Фарм».

Також в список АМКУ потрапили і виробники з постачальниками: «Фірма «Технокомплекс», «Калина медична виробнича компанія». «Стиролоптфармторг», «Кампус котон клаб», «Вік-А» та СП «Оптима-Фарм».

АМКУ попереджає, що у разі встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10% від доходу компанії за попередній рік. І також закликав громадян повідомляти, в яких аптеках продаються маски за високими цінами.

Один з постачальників, які потрапили в список АМКУ, в неофіційній бесіді заявив «ДС», що не порушував вимог законодавства і не завищував ціни, їх підвищили виробники. Ще один заявив, що взагалі не виробляє і не продає маски, тому претензія АМКУ викликала у нього подив. Однак у зв’язку з резонансністю теми від офіційних коментарів компанії відмовилися.

Будемо карати

Примітно, що влада уже вжили низку заходів, щоб приборкати зростання цін на засоби індивідуального захисту, попит на які зріс лавиноподібно після початку епідемії коронавіруса і оголошення карантину. 30 березня Верховна Рада прийняла закон, спрямований на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавирусного захворювання (COVID-2019)».

Зокрема, Рада дозволила Кабміну стверджувати список товарів, які необхідні для запобігання поширення епідемії, і товарів, що мають суттєве соціальне значення. Останній перелік кореспондується з законом «Про ціни і ціноутворення», який дозволяє державі запроваджувати регулювання цін на такі товари. Наступним логічним пунктом Рада дозволила Кабміну встановлювати граничні ціни для оптової та роздрібної торгівлі товарами противоэпидемиологического призначення, необхідними для боротьби з вірусом.

Також цей закон дозволив Кабміну на час карантину вводити заборону на скуповування і перепродаж товарів противоэпидемиологического призначення за цінами, які перевищують встановлені граничні ціни для оптової та роздрібної торгівлі, з урахуванням збутової надбавки оптовиків та граничної торговельної надбавки.

Так побачимо зниження цін? Наскільки можна судити по сайту Верховної Ради, цей закон ще не підписаний президентом, відповідно — він ще не набрав чинності (що станеться з дати опублікування). Але навіть після цього Кабміну буде потрібно якийсь час для залучення даних йому важелів впливу на ситуацію з цінами.

Парламент посилив відповідальність за порушення в ціноутворенні — в Кодекс України про адміністративні правопорушення внесені поправки, згідно з якими порушення порядку формування цін на товари противоэпидемиологического призначення (якщо ціна перевищила встановлений Кабміном рівень у 1,2 рази), тягне за собою штраф у розмірі 3400-4250 грн для рядових громадян, і 4250-5100 грн — для посадових осіб.

Проти ринку

Однак адміністративні заходи зазвичай безсилі перед ринковою економікою — ніякими штрафами і погрозами зупинити зростання цін на маски, швидше за все, не вдасться. Єдиний у такому випадку вихід із ситуації — завалити ринок медичними масками по найдешевшим цінами. Іншими словами, Кабмін і Рада, замість того щоб забороняти і погрожувати, могли б виділити гроші для закупівлі витратних матеріалів і розмістити замовлення на пошиття масок на швейних фабриках, тим більше що їх в Україні достатньо. І потім влади могли б продавати їх за тими цінами, які вважатимуть за потрібне. Адже десятки дрібних виробників почали посилено виробляти товар, раптом став дефіцитним — всі соціальні мережі переповнені рекламою медичних масок, ціни на які стартують з 13 грн за штуку. Тільки плати і забирай замовлення.

Навіть швачки, які раніше займалися дрібним ремонтом одягу, стали заробляти на отшиве простеньких марлевих масок, ціни на які встановлюють самі. Однак тут на шляху підприємців виникає наряд поліції, який радий зловити порушника. Так, поліція Чернівецької області відрапортувала 27 березня, що через інтернет вирахувала продавця, який в приватному порядку продавав маски, і тепер йому загрожує штраф.

А поки що найпомітніше, що зробила влада для збільшення пропозиції на протиепідемічні товари — звільнили від сплати ввізного мита і ПДВ медичні вироби та лікарські засоби, необхідні для боротьби з коронавірусом (перелік встановлює Кабмін). Правда, на відміну від стимулювання внутрішнього виробництва, це напівзахід, так як зараз у всьому світі дефіцит таких коштів.

Доказом того, що правила ринку завжди сильніше адміністративних заходів, служить історія, яку на своїй сторінці в Facebook розповідав ще 15 березня Олексій Давиденко, засновник компанії «Медтехніка», яка в тому числі продає і засоби індивідуального захисту. За його словами, медичні маски, які китайські виробники продавали ще в середині січня по 0,03 центру за 1 штуку, до середини березня вже пропонувалися за $1. Зростання цін на ці товари в світі (а не тільки в Україні) пояснюється дуже просто — запаси на складах швидко закінчилися, а потужності з виробництва просто не справляються з лавиноподібним попитом. І доки попит буде перевищувати пропозицію, ціни на товар будуть залишатися високими — будь то гречка або медична маска. Додамо, що якщо зафіксувати ціну на рівні, нижчому за рівноважний, то це обернеться дефіцитом, що в нашому випадку буде означати тотальну нестачу товару.

У коментарі «ДС» Олексій Давиденко розкритикував спроби влади стримати ціни на протиепідеміологічну продукцію з допомогою АМКУ: «Це дурість, яка призведе до чорного ринку, ще більшого зростання цін і зникнення товарів з легальних роздрібних мереж… Все тепер буде продаватися на OLX з купою шахраїв».

Почім маски? Як влада боротьбою зі спекулянтами ще більше підніме ціни? оновлено: 1 квітня 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0