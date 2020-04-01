Співмешканка колишнього головного юриста АРМА отримала посаду в Минразвития громад

Співмешканка екс-глави юридичного управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Мацьків очолила патронатну службу глави Міністерства розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Про це повідомляє видання «Наші гроші», посилаючись на офіційну відповідь відомства.

Мацьків подала декларацію кандидата на посаду голови патронатної служби 15 березня, а 16 березня — декларацію для звільнення з Київської обласної державної адміністрації, де вона керувала апаратом з 1 листопада 2019 року, після того, як установу очолив Олексій Чернишов.

«4 березня Чернишов звільнив крісло губернатора столичної області, так як був призначений міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля, який пішов на підвищення і отримав посаду прем’єр-міністра України. Разом з Чернишовим з Київської ОДА на керівну посаду в міністерство прийшла і Олена Мацьків», – пишуть «Вести».

Патронажна служба міністра здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв’язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв’язків з громадськістю і ЗМІ, а також виконує інші доручення міністра. Персональний склад патронатної служби визначає особисто міністр.

Раніше Мацьків працювала у Міністерстві юстиції – у 2017 році вона була керівником секретаріату державного секретаря Мін’юсту.

«На цій посаді Мацьків була як мінімум до березня 2019 року. Держсекретарем тоді була Ганна Буяджы. Коли Буяджы пішла в декрет, Мацьків виконувала обов’язки держсекретаря», – зазначають журналісти.

За їх даними, на роботу Мацьків було кілька претензій з боку НАБУ. Так, за версією слідчих, Мацьків затягувала з наданням інформації про видачу спецдозволу на видобування газу в Полтавській області ТОВ «Аркона Газ-Енергія», яке пов’язують з оточенням екс-президента Петра Порошенка.

Також Мацьків вчасно не надала НАБУ копію особової справи директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту Олександра Рувін, якого журналісти фіксували на зустрічі з колишнім «куратором правоохоронної і судової систем від БПП» Олександром Грановським.

Мацьків також є співмешканкою колишнього глави юридичного управління АРМА Андрія Потьомкіна, який до цього тривалий час очолював тендерний комітет відомства і фігурував у відкритих джерелах як науковий радник юридичної групи LCF.

У 2015 році Потьомкін був помічником міністра юстиції Павла Петренка, а потім – начальником управління внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції Мін’юсту.

«Звільнився Потьомкін з АРМА в кінці 2019 року. Причиною цього стала неможливість зайняти пост глави відомства. Не допомогли навіть заяви, написані на Антона Янчука в Генпрокуратуру, САП, Нацполицию, ДБР і НАБУ, в яких Потьомкін звинувачує шефа в пошкодженні «речдоки», вилученої в рамках кримінальної справи. Мова йде про розбитої статуетці орла, вартість якої оцінюється в $46,8 тис. Потьомкін попросив розпочати досудове розслідування і допитати його в якості свідка», – пишуть журналісти.

Глава АРМА Антон Янчук усунув Потьомкіна від виконання обов’язків 29 жовтня минулого року. За однією з версій, це сталося через зникнення в АРМА частини документів.

«Сам Потьомкін говорив, що причиною тому були заяви про вчинення Янчуком злочину. День ДБР розпочало досудове розслідування у трьох кримінальних проваджень», – йдеться у публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що переможцем конкурсу на посаду директора юридичного департаменту Антимонопольного комітету став Геннадій Яворівський – юрист дружини партнера президента Володимира Зеленського з «Ліги сміху».

Також стало відомо, що повідомляв, що у нового міністра уряду Олег Немчинов є акції акцій різних компаній.

У той же час новий міністр оборони Андрій Таран купив за смішними цінами автомобілі. А віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков володіє 6 земельними ділянками в Київській області, двома квартирами в Києві та орендує приватний будинок.

В тему: Кабмін Шмигаля. Хто ці старі-нові міністри

Хто в Кабміні отримав зарплату від 100 до 315 000 гривень. Повний список чиновників

ДОСЬЄ: Отримував у Ахметова 300 тисяч в місяць. Хто такий Денис Шмигаль — перший галичанин, який став прем’єр-міністром України

SKELET-info

Співмешканка колишнього головного юриста АРМА отримала посаду в Минразвития громад оновлено: 1 квітня 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0