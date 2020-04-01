Заощадження українців в минулому році знизилися на 116,2 млрд грн. Відповідні дані без урахування тимчасово окупованій території АР Крим, Севастополя та частині зони проведення ООС оприлюднила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, доходи і витрати населення України зросли на 13,9% – до 3699,3 млрд грн і 3815,5 млрд грн відповідно.

У той же час наявний дохід, який може бути використаний на придбання товарів і оплату послуг, збільшився на 6,5%. А наявний дохід у розрахунку на одну людину в 2019 році склав 67 528 грн, що на 15,5% більше показника 2018 року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в минулому році українці витратили в Польщі вдвічі більше грошей, ніж у 2018 році. А українці, які перебувають на заробітках за кордоном, стали більше переводити сім’ям на батьківщину.

Нагадаємо, в 2018 році обсяги грошових переказів в Україну збільшилися на 19% порівняно з 2017 роком і досягли $14 мільярдів.

Зазначимо, у Верховну Раду був внесений законопроект №10153, покликаний вирішити проблеми українських заробітчан як всередині країни, так і за кордоном.

У той же час Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну і ретроспективно перерахував квартальні та річні обсяги приватних переказів за 2015-2017 роки.

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SKELET-info

У минулому році в українців скоротилися заощадження оновлено: 1 квітня 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0