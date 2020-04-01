У регіонах Росії почали обмежувати продаж алкоголю

В рамках режимів суворої домашньої самоізоляції на тлі пандемії коронавіруса в російських регіонах почали обмежувати продаж алкоголю. Зокрема, в Карелії з 1 квітня спиртне продавати будуть тільки з 10:00 до 14:00. Таке розпорядження підписав глава регіону Артур Парфенчиков.

31 березня продаж алкогольних напоїв також обмежили в декількох районах Якутії, в селищі Жатай і Якутську. Глава регіону Айсен Миколаїв пояснив це зафіксованим зростанням кількості злочинів у стані сп’яніння, повідомляє РИА «Новости». «За вихідні різко зросла п’яна злочинність, є і людські жертви, так що я керуюся інтересами більшості жителів», — пояснив він, додавши, що заборона на продаж алкоголю поки діє до 6 квітня.

Раніше член Громадської палати, керівник проекту «Твереза Росія» Султан Хамзаев направив в уряд Росії лист з проханням обмежити продаж алкогольних напоїв з-за коронавіруса. За його словами, російська влада повинні визначити норму продажу алкоголю в одні руки, перевищення якої має бути визнане небезпечним. Дані заходи, на його думку, дозволять мінімізувати шкоду, яку може нанести вживання алкоголю в період карантину. До речі, в Москві після введення режиму самоізоляції на 148% зросли продажі алкоголю.

Тиждень з 30 березня по 3 квітня включно оголошено неробочим. Влада країни попросили громадян протягом цих днів залишатися вдома. Забороняється залишати свої будинки, за винятком невідкладних приводів — походу в найближчу аптеку або магазин за продуктами, екстреного відвідування лікаря, вигулу собаки, виносу сміття або відвідування роботи. Скасовані всі спортивні, культурні та розважальні заходи. По всій країні повинні припинити роботу закладу громадського харчування, сфери послуг та відпочинку, а також об’єкти торгівлі. За останніми даними, в Росії офіційно підтверджено 2,3 тис. випадків коронавирусной інфекції.