Скільки вуглекислого газу може утримати ґрунт нашої планети

Дослідження довели, що відновлення та захист грунту на Землі допоможе «поховати» до 5 000 000 000 000 тонн вуглекислого газу на рік, тобто стільки, скільки виробляється на території США. Але ми наполегливо рубаємо гілляку, на якій сидимо.

У минулому році Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату заявила, що світу необхідно більше працювати, щоб зберегти здатність землі поглинати і накопичувати парникові гази, які зігрівають планету. Тільки перший метр грунту в світі містить стільки вуглецю, скільки нині знаходиться в атмосфері. Він блокує СО2, що отримується від всіх дерев, коли вони розкладаються і повертаються в землю.

Нова стаття в журналі Nature Sustainability присвячена аналізу потенціалу поглинання вуглецю в грунтах. Вчені виявили, що при правильній турботі грунт може утримати до чверті вуглекислоти по всій суші.

Загальний потенціал секвестрація на суші становить 23,8 гігатонни в еквіваленті CO2, а грунт теоретично може поглинати до 5,5 мільярда тонн в рік. Більшу частину цього потенціалу, близько 40 відсотків, можна реалізувати, просто залишивши існуючі грунти в спокої, тобто припинивши розширювати сільське господарство і зростання плантацій по всьому світу.

«Зазвичай, подальше руйнування цих екосистем пов’язано з розширенням зони впливу сільського господарства, тому уповільнення чи зупинка цього розширення є важливою стратегією», заявляє Дебора Боссіо, головний автор дослідження і провідний вчений-ґрунтознавець «Охорона природи».

Вона сказала, що відновлення грунту буде мати значні супутні вигоди для людства, в тому числі поліпшення якості води, виробництво продуктів харчування і стійкість сільськогосподарських культур. «Існує кілька компромісів, при яких ми залишаємо вуглець в грунті і водночас продовжуємо виробляти продукти харчування», сказала вона в інтерв’ю AFP.

У серпні комісія заявила, що людство зіткнулося з важким вибором між тим, як земля, ліси, водно-болотні угіддя, савана і поля — використовується для забезпечення продовольством і матеріалами, і тим, як вона використовується для пом’якшення наслідків зміни клімату. Дослідження на 1000 сторінок попереджає, що до 2050 року нам просто не вистачить місця, щоб прогодувати 10 мільярдів осіб і одночасно з тим обмежити катастрофічні зміни клімату.

Сільське господарство вже вносить до третини всіх викидів парникових газів в атмосферу, а величезна кількість продуктів харчування витрачається даремно, приводячи до глобального надлишку.

«Посуньте структури стимулювання сільського господарства в бік платежів за широкий спектр екосистемних послуг, продуктів харчування, клімату, води і біорізноманіття, що сільське господарство може надати суспільству — і тоді у вас з’явиться шанс все виправити», заявляють члени комісії.

: cikavosti.com

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