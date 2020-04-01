У Росії збільшилася кількість смертей серед хворих коронавірусом

У Москві померли п’ять чоловік з діагнозом коронавірусна інфекція, один пацієнт з COVID-19 помер в Пермі, передають оперативні штаби міст.

«Вік пацієнтів — від 61 до 74 років. Четверо з них перебували на штучній вентиляції легень. Всі пацієнти мали супутні захворювання. Серед них — кардіосклероз, гіпертонічна хвороба, ХОЗЛ. Троє страждали на цукровий діабет. Одна з пацієнток мала онкологічні захворювання», — пише московський оперативний штаб.

Чоловік, який помер в Пермі, хворів на рак. Як повідомляє ТАСС з посиланням на крайовій Моз, йому було 49 років.

ВООЗ оголосила про пандемію коронавіруса 11 березня. В світі офіційно зафіксовано понад 800 тис. заражених, в Росії — понад 2 тис. осіб, 18 пацієнтів з COVID-19 померли.