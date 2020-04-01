Перший канал випустив сюжет про те, як піти на шашлики, а потім видалив його

З сайту Першого каналу видалили уривок з програми «Добрий ранок», в якому пояснювали, як правильно ходити на шашлики. Про це розповів у себе в Twitter журналіст Ілля Шепелин.

«Погода дозволяє. Так, і робота тепер теж — у багатьох удаленка. А якщо на шашлики? Не натовпом, а вдвох…» — сказано в описі ролика на сайті.

Сюжет, який вийшов 27 березня, називався «Шашлики на самоізоляції».

29 березня мер Москви Сергій Собянін, а слідом за ним і губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов оголосили про введення в місті та області режиму загальної самоізоляції. Згідно з указами Собяніна і Воробйова, громадянам забороняється виходити з дому без спеціальної перепустки. Залишати вдома можна тільки для того, щоб дістатися на роботу, викинути сміття, вигуляти домашню тварину або відвідати найближчий продуктовий магазин.

ВООЗ оголосила про пандемію коронавіруса 11 березня. В світі офіційно зафіксовано понад 800 тис. заражених, в Росії — понад 2 тис. осіб, 18 пацієнтів з COVID-19 померли.