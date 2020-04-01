В шаге от закрытия: как карантин ударил по АЗС

Темпы снижения цен на нефтепродукты на границе превысили темпы удешевления гривны, на что отреагировали трейдеры. В среднем на 40 копеек в минус ушел бензин. Эта тенденция может продолжиться. Такую точку зрения в комментарии «Слово и дело» выразил директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Энергетик обозначил, что при этом на сегодняшний день в Украине существует избыточная автозаправочная инфраструктура. Количество заправок намного больше, чем требуется исходя из количества транспортных средств.

Однако Рябцев заметил, что многие сети продолжали и продолжают открывать, строить новые станции, нередко просто для того, чтобы навредить конкуренту.

«Достаточно проехать по бориспольской трассе, количество АЗС на которой в несколько раз превышает потребность», – уточнил эксперт.

Рябцев пояснил, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами сейчас спрос сократился и продолжает сокращаться дальше.

«Проливы через одну АЗС упали по меньшей мере на треть. Это поставило большинство одиночных АЗС и небольшие сети на грань рентабельности. Не исключено, что они закроются. Если станция реализует меньше тонны нефтепродуктов в сутки, то это не может быть гарантией хоть какой-то прибыли для владельца. Это было возможным, когда была возможность обеспечить высокую маржу на каждой отдельной АЗС. Однако сейчас спрос сокращается, цены на нефтепродукты снижаются. Нельзя выходить из ситуации, сохраняя высокую наценку», – прокомментировал директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Подытоживая, он отметил, что эксплуатационные затраты уже выросли и будут продолжать расти, а их каким-то образом придется сокращать. В первую очередь, по словам энергетика, будут закрываться АЗС в «депрессивных» регионах Украины.

Добавим, бензин и дизельное топливо с 2014-го по 2019 год подорожали более чем в два раза.

: slovoidilo.ua