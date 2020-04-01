У Росії відклали початок роботи призовних комісій за коронавіруса

З-за пандемії коронавіруса початок роботи призовних комісій та дати відправки призовників до місць служби довелося зрушити. Про це повідомляє газета «Червона зірка». «Міністром оборони вже прийнято рішення, що до місць служби перші призовники вирушать не раніше, 20 травня», — пише видання.

Про те, коли почнуть працювати призовні комісії, не уточнюється. При цьому в Санкт-Петербурзі військовий комісар Сергій Качковський оголосив, що призов в армію призупинено. За даними ЗМІ, перші повістки призовникам почнуть відправляти, імовірно, на початку травня.

Начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Євген Бурдинский розповів, що у військових комісаріатах розгорнуті медичні пости. Призовників з температурою і ознаками застуди в будівлю пускати не будуть. «Організовано роздільне відвідування військових комісаріатів з використанням запасних виходів», — зазначив він.

За словами Бурдинского, мають право на звільнення або відстрочку від армії будуть прийматися окремо від тих, хто готується поповнити армійський стрій. Всіх солдатів-строковиків помістять на карантин після того, як вони прибудуть в частині. В ході весняно-літнього призову з 1 травня по 15 липня в армію планують відправити 135 тис. чоловік.

Тиждень з 30 березня по 3 квітня включно оголошено неробочим. Влада країни попросили громадян протягом цих днів залишатися вдома. Забороняється залишати свої будинки, за винятком невідкладних приводів — походу в найближчу аптеку або магазин за продуктами, екстреного відвідування лікаря, вигулу собаки, виносу сміття або відвідування роботи. Скасовані всі спортивні, культурні та розважальні заходи. По всій країні повинні припинити роботу закладу громадського харчування, сфери послуг та відпочинку, а також об’єкти торгівлі. За останніми даними, в Росії офіційно підтверджено 2,3 тис. випадків коронавирусной інфекції.