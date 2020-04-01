Топ-7 моделей автомобілів, які досягли майже півмільйонний пробіг

Тільки 1% випущених автомобілів проїжджають 320 тисяч кілометрів. І тільки 0,03% всіх машин подолали 482 тисячі кілометрів.

Дослідження на тему витривалих машин провів інформаційний портал iSeeCars, повідомляє авто24.

Метою дослідження було знайти не просто найпопулярніший, найпрестижніший, швидкісний і т.д. транспортний засіб. А дізнатися, який клас машин якої марки вибирають люди, котрі долають величезні відстані. Або, іншими словами, які сучасні автомобілі найвитриваліші.

Для подібного дослідження було обрано простий і надійний критерій – пробіг автомобілів. В результаті дослідження встановили, що тільки 1% випущених автомобілів “намотують” 320 тисяч кілометрів (200 тисяч миль). При цьому лише 0,03% всіх машин можуть за статистикою досягати 482 тисячі кілометрів (300 тисяч миль).

Процентний показник біля назви автомобіля означає, скільки машин цієї моделі перетнули позначку в 482 тисячі кілометрів.

Toyota Tundra 0,2%

На даний момент Toyota Tundra є єдиним повнорозмірним пікапом, який отримав нагороду за безпеку IIHS Top Safety Pick.

Toyota 4Runner 0,2%

За даними дослідження у Toyota 4Runner 3,9% автомобілів, що подолали 200 000 миль (320 тис. Км).

GMC Yukon XL 0,2%

Модель з індексом XL має подовжену колісну базу і є найбільшим з позашляховиків марки. Дана модель майже ідентична Chevrolet Suburban. Обидві моделі часто вибирають покупці з великими сім’ями, яким ці машини служать роками.

Chevrolet Suburban 0,2%

У грудні 2019 року одержав зірку “Алеї слави” в Голлівуді з відміткою, що Suburban брав участь в “1750 фільмах і телевізійних шоу з 1952 року”.

Ford Expedition 0,2%

Потужний, витривалий. Здатний буксирувати максимум 4,65 тонн загальмованого причепа. Ця оцінка буксирування залишається найвищою серед повнорозмірних позашляховиків.

Toyota Sequoia 0,4%

5,6% її зареєстрованих автомобілів проїхали більше 200 000 миль (320 тисяч кілометрів).

Toyota Land Cruiser 1,5%

Беззаперечний лідер. Один з наземних крейсерів. Характеризується розкішним інтер’єром та екстер’єром.

: uamotors.com.ua

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