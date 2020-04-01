Спостерігаючи за товариством:

1. Алармизм в деяких співтовариствах (ой, після карантину розпочнеться Великий Брат і тоталітаризм) розвивається як звичайна психопатія, неабияк посилена впливом кінематографа. Цьому факту я знаходжу все більше аргументів.

2. Зростання недовіри офіційним ЗМІ; активізувалося «сарафанне радіо». Цікаво, що «голосу з-за кордону» довіри також немає. Точніше, думки «звідти» просто ігноруються населенням. Принципове відміну від СРСР, коли насамперед кидалися до приймачів, щоб послухати «голосу»!

3. Поведінка громадян чітко обумовлено приналежністю до певної соціальної страте: чим вище людина в нинішній соціальній ієрархії, тим більш трепетно і він болісно реагує на загрозу зараження. Тим не менш, чутки, домисли і фейки поширюються здебільшого представниками колишнього середнього класу. У цій ж середовищі відзначається підвищений інтерес до чудес матеріалістичного формату: незвичайні методи і поради, як уберегтися від пневмонії, наприклад. Вульгарні забобони і погана небесность популярні серед частини інтелігенції. Мабуть, це наслідок ідейного доктринерства, на яку наклалися перцепції матеріалізму: раптом є якесь чарівне засіб від згуби!

4. Повний параліч пропагандистської машини. Втім, тут немає нічого дивного: симулякр не може і не повинен заміняти політичну волю.

5. Ситуація утримується не продуманими діями влади, а наявністю інтернету, який став єдиним надійним інструментом соціальної комунікації, так і соціальним інститутом в цілому.