Певица Ирина Федишин порадовала подписчиков новым постом

Все звезды шоу-бизнеса находятся на карантине, как и жители страны. Артисты всячески пытаются привлечь внимание к своей персоне, чтобы за время пандемии коронавируса о них не забыли поклонники. Регулярно на их страницах в Инстаграм-аккаунте появляются новинки, что демонстрируют времяпровождение звезд на карантине.

Украинская певица Ирина Федишин активно публикует новые посты в социальных сетях. Она показывает и рассказывает, как проводит свободное время со своими детьми, делится с подписчиками навыками в приготовлении защитных масок, что очень пригодятся во время эпидемии.

Новый пост, что засиял на ее странице, представлен в виде ролика. Она отвечает на вопросы ведущей из программы «Ранок по Київськи». Вот только вместо посещения студии певица осталась дома и отвечает на вопросы в онлайн-режиме.

Ведущая спрашивает Ирину о ее времяпровождении и рада ли она тому, что имеет возможность столько времени проводить с детьми. Певица сообщила, что ее сын находится на дистанционном обучении и в 10 часов у них начинаются уроки. Она как настоящая мать приготовила кашу своим чадам. Также звезда рассказывает, что у нее масса занятий и она не жалеет, что сидит дома.

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 28 Мар 2020 в 8:44 PDT

Также артистку спрашивали о ее новой песни «Душа». Ирина рассказала, что эта песня о самых прекрасных чувствах, которые не всегда можно выразить словами. Эта песня о самых светлых чувствах, которые испытывает влюбленная девушка. Влюбленность и любовь испытывает все тело и душа. Стоит отметить, что данное произведение авторское и слова и музыка принадлежат именно артистке. Песня выражает самые светлые чувства, которые испытывает влюбленная девушка.

Также певица несколько раз попросила своих подписчиков не выходить из дома лишний раз и прислушиваться к просьбам власти соблюдать карантин. Таким образом они уберегут и свое здоровье и здоровье своих близких.

: ukrainianwall.com