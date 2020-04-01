Сектанти своєї юності, або Хто виграє війну поколінь

Можливо, в конфлікті батьків і дітей у наступ перейдуть батьки, а після битви виявиться, що перемогли бездітні тітоньки, розмірковує письменник Денис Драгунський.

Карантинна ізоляція сгрудила в квартирах представників різних поколінь, які і в звичайній життя часто відчувають серйозні труднощі у спілкуванні. Про проблеми батьків і дітей у наші дні з кореспондентом «Росбалта» розмовляє письменник Денис Драгунський.

— Денис Вікторович, сьогодні багато скаржаться на більший, ніж раніше, різниця в менталітеті поколінь. Хтось формулює це так: «Раніше онуки розуміли бабусь, а тепер діти батьків не розуміють». У вас є таке відчуття?

— Відразу два незрозумілих слова: «менталітет» і «покоління». Не можна говорити про покоління як щось цілісне. Суспільство стало дуже різноманітним. Зараз це різноманітність, здається, досягла надзвичайного розмаху.

Але зрозуміло — так. Конфлікт існує. Величезний розрив. Ціннісний, ментальний розрив насамперед. Головна проблема: цей розрив не в нерозумінні, а в небажанні розуміти. Ось тут щось нове, катастрофічно нове, сказав би я.

Батьки і діти, онуки і діди у всі часи конфліктували. Вони шукали і знаходили спільну мову з великим трудом. Але це було зустрічний рух. Батьки — нехай знехотя — брали критику з боку дітей, а діти — теж за необхідності — освоювали досвід батьків.

Зараз популярний зовсім інше гасло: «Ці бумери (тобто люди 1950-60-х років) взагалі нічого не розуміють, це люди з іншої планети, з планети під назвою «Минуле», і з ними взагалі не про що говорити». Тобто, мова не про діалог, а скоріше про відмову від нього. Хоча звичайно, це стосується далеко не всіх представників «покоління Ігрек», «миллениалов» чи як їх там. Більше того: нормальних людей, готових до діалогу поколінь, серед молоді не менше, ніж ось цих сектантів своєї юності», я б їх так назвав. Але саме вони задають тон. Їх скрізь чути, звідусіль видно.

— Якщо не секрет, послужили приводом для написання вашої замітки про «О’кей, бумер» які-небудь події з особистого досвіду? (Сам я поки жодного разу цього виразу не чув безпосередньо від кого-небудь «наживо».)

— Я читав про це вираженні і у нас, і в зарубіжному інтернеті. Мій відгук — свого роду «революція поколінь солідарність». Стало прикро за ровесників, які створили все, чим користуються «мілленіали». Більше того. Тих, хто народився в 2000 році і далі, ці дурні «бумери» містять, годують, а у відповідь отримують хамську невдячність. Я такого в своїй сім’ї не чув (моя донька вже доросла дама), але якби, боронь Боже, почув, то моя відповідь була б найбільш серйозний.

— Насварили б, на чому світ стоїть?

— Навіщо шум і крик? Треба не сваритися, а діяти. Спочатку я, звичайно, дав молодій людині (свого гіпотетичного синові чи дочці) шанс виправитися. Я б йому пояснив, що все в цьому будинку куплено на батьківські гроші, включаючи одяг і гаджети мого чада. Він (або вона) на ці гроші навчається, купує квитки в кіно та на транспорт — загалом, живе на моєму бюджеті. Я б попросив його вибачитися і сказати: «Чорт мене за язик смикнув, вибач, більше не буду, і спасибі вам з мамою за все».

— А якби підліток у відповідь на ваші повчання повторив: «О’кей, бумер!» і вибіг з хати, грюкнувши дверима?

— Я б неголосно пробурмотів «О’кей, миллениал!» — і змінив замок вхідних дверей. Я не став би містити молодого свина. Можливо, мене примусили платити їй аліменти. Гаразд. Але — тільки через суд.

— Дійсно сьогоднішня молодь вважає своїх батьків відсталими? Якщо так, то, між якими приблизно поколіннями проходить найбільший розлом? Наприклад, «відсталими» вважаються ті, хто якусь більш-менш важливу частину життя залишив в СРСР? Той, хто був у комсомолі?

— Комсомол тут явно ні при чому. Я, до речі, був у комсомолі зі шкільних років, а в Університеті цілий рік перебував у чині заступник секретаря бюро ВЛКСМ факультету. Нічого страшного. А щодо відсталості — тут своя кома. Мені 69 років. Я ще при Сталіні жив, у постолах ходив і динозаврів пас.

Можливо, головний розлом проходить між тими, хто вже з дитинства був занурений в «цифровий світ», хто вміє працювати з комп’ютерами, планшетами, смартфонами, хто в соціальних мережах як риба у воді — і тими, хто вчився цьому вже в цілком зрілому віці. Дивіться — свій перший комп’ютер я придбав в 1991 році. Мені було 40 років, моєї дочки — 15.

— Але ж ви — люди різних поколінь.

— Ну і що? Незважаючи на різницю у віці, ми були дорослими людьми з досвідом старих інформаційних технологій. Паперові газети і журнали, дротяні телефони, пошта і телеграф, друкарські машинки, плівкові фотоапарати і так далі. Кордон — це народитися в кінці 1980-х, якщо говорити про Росію. Я бачив на батьковому столі друкарську машинку, моя дочка бачила таку ж на моєму столі. Телефон на шнурі. Поштові скриньки… А ті, чиє раннє дитинство припало на 1990-ті, а тим більше на 2000-е — зовсім інше бачили і знали в сенсі комунікації. Зовсім інше життя.

Але я дуже швидко освоївся з гаджетами. На жаль, інтернет-грамотність багатьох зовсім молодих хлопців обмежується іграми і картинками в инстаграме. Багато живуть, як «в Гуглі забанені».

У мережевих діалогах задають мені питання, відповіді на які знає Гугл. Наприклад: «Денис Вікторович, а ваші книги є в мережі?» «Є». «А можна їх скачати?» «Так легко». «Ой, а де?»… О, господи! Але я письменник, я зацікавлений, щоб мене читали. Розшукую в мережі посилання. «Ось, — кажу. — Тримайте. Але що ж ви, горді діти цифрового століття, самі не змогли цю посилання розшукати?» «Ой, — кажуть, — а ми не здогадалися!» Ось такі мілленіали, вибачте.

— А як в такому разі бути з колосальною ностальгією за СРСР, яка поки не закінчується? Відчуває її молодь?

— На жаль, так. Коли я назвав це явище «контрреволюцією онуків». Щось схоже було в Ірані 1970-х. Дуже традиційна країна — потім різка модернізація за шаха Мохаммеда Реза Пехлеві — і знову відкат в традицію.

Тут маса причин, але одна з них — своєрідна помста дітей своїм батькам. Вже не знаю, за що саме, в кожній культурі по-своєму. Але спільна риса — борючись з цінностями батьків, онуки переймають цінності дідів. Частина нашої молоді переконана, що в СРСР жити було краще, ніж у нинішній Росії. Мені наплювати на психологічні мотиви, які викликали до життя цю ідею. Важливо підкреслити, що це безсовісна брехня або дивовижне невігластво.

Юні прихильники СРСР не знають, яку посаду займав Брежнєв, взагалі нічого не знають про СРСР. Ні поганого, ні хорошого, ні просто хронології. А покричати, що «в СРСР було краще» — це, будь ласка. Ось вам інтелектуальний якість покоління. Не все, Боже збав! Є чудові юнаки і дівчата, розумні, допитливі, старанні, надія нації — ті, які потім будуть вести Росію вперед. Але ось вони-то якраз ніколи не скажуть: «О’кей, бумер».

— У чому саме «батьки і діти» не розуміють один одного»? Різні політичні погляди? Прийняття/неприйняття нинішнього глави держави? Різна цінність свободи? Або різні улюблені мистецтва? Де, умовно кажучи, «реперні точки» розлому?

— Сумну річ скажу. Все, про що ви запитали, йде впоперек поколінь. Ліберали і консерватори, путіністи і навальнисты, фанати різної музики і навіть «онлайн проти оффлайна» — зустрічаються і там, і тут. Все це світ ідей. А конфлікт йде з-за ресурсів. Марксизм самого грубого помелу. «Тато, дай грошей!». Якщо «Не дам» — тут вже починаються і ганебні бумери, і «вони нас не розуміють», «вони — люди минулого століття» і так далі. А якщо: «На тобі, дитятко, на гаждеты, на кафе, на подорожі, а на решту купи собі що-небудь брендове!» — то: «Мій старий такий класний! Він так відчуває запити молоді!».

Ось де розлом. Ми плутаємо сучасну молодіжну культуру з культурою якогось племені. Це дурниця. Плем’я сама створює свою культуру. А «миллениалов» з усіма їхніми запитами створили маркетологи. Для бізнесу «мілленіали» (як і вся «дитячий» і «молодіжна» мода попередніх років) — це всього лише інструмент викачування грошей з тат і мам. Інструмент, треба визнати, ефективний.

— Мене дуже зацікавила також ваша замітка про школу як ізолятор тимчасового утримання. Але я, наприклад, чудово пам’ятаю, що, коли я вчився, в 1980-е, шкільна атмосфера теж залишала бажати кращого: брак «сенсу» дуже сильно відчувалася. «До чого нас готують? Чому саме це? Що це дає? Що ми тут робимо і навіщо?» І подібно до того, як «генерали завжди готуються до минулої війни», так і наші батьки готували нас до минулого життя? Чи змінилося тут що-то з настанням нового століття?

— Нічого не могло змінитися. Письменники пишуть для минулих читачів, закохані готуються до минулих побачень… Так влаштований світ. Не можна вгадати, яка професія завтра стане важливою і затребуваною. Раптом через 20 років не взагалі не стане програмістів і водіїв, а потрібніше всіх будуть актори і чистильники взуття? «Знав би прикуп, жив би в Сочі». Якщо б економіка могла щось надійно прогнозувати, вона зупинилася ще в позаминулому столітті.

Що стосується «школи як ІТТ», тут ось в чому проблема. Напевно, половині підлітків (починаючи років з 13) школа в принципі не потрібна. Але суспільство не знає, куди їх фізично подіти. Суспільство боїться, що вони будуть скакати по вулицях і грабувати перехожих. Ось їх і силоміць заганяють у шкільна будівля з ранку хоча б до обіду. Що робити — незрозуміло.

— Ще таке питання: чи не був розлом поколінь, обумовлений революцією 1917 року, ще більш жорстким, ніж нинішній?

— Ну, зрозуміло! У тисячу разів! Зараз у старших клянчать гроші на гаджети і обзивають «бумерами». А тоді — вбивали.

— А з іншого боку, чи немає у вас відчуття, що чим швидше розвивається прогрес, тим гірше доводиться старшим поколінням?

— А це вже тема моєї докторської дисертації! Жартую, звісно. Але відповісти не можу, не ризикну підтвердити таку закономірність. Втім, досвід буде затребуваний завжди і скрізь. Але ніхто не знає, як повернеться життя. Можливо, в конфлікті батьків і дітей у наступ перейдуть батьки. А після битви виявиться, що перемогли бездітні тітоньки сорока років, вони-то і будуть рулити планетою і встановлювати правила гри.