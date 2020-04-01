Коронавірус готовий вбити російську нефтезависимость

Наша держава півстоліття живе радощами і печалями світової торгівлі паливом. Але такого краху не було ніколи. Повернення до старого майже неможливий.

Сьогодні вартість бареля російської Urals знизилася до $13. Нинішнє покоління не бачило такої дешевизни. Та й минуле теж. У дефолтному 1998-му, найгіршому році за все півстоліття нашої нафтозалежності, барель Urals в середньому коштував $12. У сьогоднішніх доларах це $17-18. Так зараз йдуть справи з головним експортним товаром Росії (а в минулому — СРСР).

Критичного рівня нефтезависимость нашої держави досягла до початку 1970-х. Саме тоді влада розучилися зводити витрати з доходами без нафтодоларів. Приписувати вигинів цін всі наші історичні повороти нерозумно. Але безглуздо було б і не помічати їх зв’язку з перипетіями брежнєвського застою, горбачовської перебудови, єльцинських 90-х і путінської двадцатилетки.

У застійному 1980-му барель Urals коштував $28 (у сьогоднішніх, набагато більш легких, доларах — близько 100). У раннеперестроечном 1986-му — $26 ($70). Це рівень 2018 року. Напередодні краху СРСР, у 1990-му, — $22 ($40). Приблизно як у кризовому 2016-м. В єльцинсько-гайдаровско-черномирдінські роки (1991-му, 1997-му) ціна барреля Urals коливалася між $15 і $20. З сьогоднішнього рахунком це $20 — $30, тобто трохи менше, ніж у ранню путінську епоху (2000-2002 рр.) і незрівнянно менше, ніж потім. Ну а згадані вже ціни 1998-го, стали сьогодні знову актуальними, сприймалися тоді як катастрофа — так, мабуть, і були такої.

Треба тільки додати, що в 1999-му, коли барель Urals повернувся до среднеельцинскому рівня ($17 тодішніх або $25 нинішніх), економіка Росії, оздоровлена девальвацією рубля, впевнено пішла вгору, а слідом за нею почали відновлюватися і реальні доходи людей. Це був єдиний за півстоліття короткий відрізок часу, коли Росія наблизилася до лікування від нафтозалежності.

Але потім нафта пішла вгору, а режим з захопленням почав освоювати подвалившие трильйони. Вже в 2004-му барель Urals приносив продавцям $34 (це без малого $50 нинішніх). А в 2011-му — 2013-му російська нафта коштувала майже $110 (приблизно $125 сьогоднішніх).

У 2014-му епоха супердорогий нафти закінчилася. Прийшла ера помірно дорогою. Світовий енергоринок потроху перебудовувався, і простору для відірвалися від реальності країн-нафтоторговців на ньому ставало все менше. Щоб загальмувати цей процес, в 2016-му виник картель ОПЕК + Росія, метою якого було припинити або хоча б відкласти зниження цін шляхом введення експортних квот для країн-членів. Ціни злегка піднялися, і в 2018-му барель Urals коштував $70.

Учасники картелю, включаючи російських, самим серйозним чином уявляли, що управляють світовим нафтовим ринком. Вони помилялися. Їх «внесок» у ціноутворення вже точно був менше, ніж «внесок» американської сланцевої індустрії, а також ніж вплив добровільного або примусового відходу з нафторинку Венесуели, Ірану та Лівії. Стратегічно нафта повинна була йти вниз. І йшла.

В 2019-му барель Urals подешевшав до $64. Навіть при такій ціні російська експортна виручка від продажу мінеральних продуктів (нафти, нафтопродуктів, газу, вугілля) склала $268 млрд (64% всіх доходів від експорту). Російські економічні влади чекали подальшого плавного здешевлення і зверстано бюджет-2020, заклавши в нього 55-доларову нафтову ціну.

Пандемія перевернула все догори дном. Одним з небагатьох супроводжували її комічних епізодів став розпад картелю ОПЕК + Росія.

Багато наші аналітики, і особливо ті з них, хто недолюблює главу «Роснафти», зображують цей пересічний скандал як певну історичну помилку, яка завдала російської скарбниці непоправної шкоди, та ще в самий невідповідний момент.

Але подивимося на цю історію тверезо. Картель жив і працював, коли світове споживання нафти щорічно зростала на 1%, і в 2019-му перевалило за 100 млн бар. в день. Взаємна нелюбов партнерів і стійке їхнє бажання один одного обдурити пом’якшувалися цим скромним, але стійким розширенням ринку. Картель був відкалібрований саме на це зростання, а зовсім не на крах, який відбувається зараз.

Пандемія знизила світове споживання нафти на 20%, приблизно до 80 млн бар. в день. Це рівень двадцятирічної давності. Любителі кошмарів навіть тлумачать про можливості 60 млн бар. в день — як за Леоніда Ілліча в 1980-м. Це поки не дуже ймовірно. Але зате з повною упевненістю можна сказати, що за півстоліття нашої державної нафтозалежності ще жодного разу не виникало ситуації, щоб пропозиція настільки перевищувала попит, як сьогодні.

Тому обвал нафтових цін був неминучим. Він міг протікати приблизно за трьома сценаріями.

Перший. Опековско-російський картель намагається вести себе, як ніби нічого нищівної не відбувається — продовжує свої угоди, злегка обмежує квоти і т. п. Новітніх проблем це, природно, не вирішує — ціна на нафту падає, її надлишки нікуди дівати. Питання про розпад картелю з порядку денного не знімається.

Другий. Картель залізною рукою скорочує видобуток і експорт. Пропозиція і попит дещо вирівнюються. Ціни все одно падають, але не так різко. Однак доходи учасників з-за зменшення обсягів продажів знижуються дуже круто. Не знаю, чи здатні на такі жертви саудити, але капітани російського нафтобізнесу за свою довгу і повну пригод життя привчилися зовсім до інших речей.

Ну і третій варіант — посваритися, розбігтися і почати один з одним цінову війну, сподіваючись якщо не бариш відстояти, так хоча б чужі ринки захопити. Цей сценарій, як природний, і здійснився. Картель просто вичерпав свої функції.

Що буде далі? Крах світового нафтового ринку — частина глобального епідемічного кризи. Цей ринок почне відновлюватися не раніше, ніж пандемія піде на спад. Тобто незрозуміло коли.

І дуже сумнівно, що він відновиться в колишньому вигляді. Повернення до дорогої нафти в будь-якому випадку малоймовірний. Навіть і сорока-пятидесятидолларовый рівень буде приводити торговців в екстаз.

Що ж до картелів, то якщо вони і відродяться, зовсім не очевидно, що до їх складу разом з аравійськими будуть запрошені саме російські, а не американські нефтеторговцы. Фірмова звичка наших, в тому числі нафтових, вождів «бити не по вазі», тобто не співставляти претензії і можливості, буде породжувати коаліції, націлені на витіснення нашої держави до світового паливного ринку.

Жахливо це? Саме це якраз і не жахливо. Для Росії вилікування від нафтозалежності — по-перше, історична неминучість, а по-друге, реальність, нехай скороминуща. У 1999-му і почасти в 2000-му це вже відбувалося, приносило перші плоди, але було перекреслено світовою кон’юнктурою і інстинктивним прагненням режиму завести країну в болото. Шкода, що стільки часу було витрачено даремно.