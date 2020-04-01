ВІД МИХАЙЛА. Про РЕФОРМИ 2020 ТА ЕНТРОПІЇ (продовження)

У нас є вибір. Можна і далі терпіти, і скаржитися на жадібність, шахрайство, нещадність і зрада олігархів. Можна сказати собі, що ми безсилі перед чиновниками, репресивним апаратом і політикою, яка створює величезний соціальний розрив між багатими і бідними, варварськи руйнує навколишнє середовище, і веде народ до невимовним стражданням. Або ж ми можемо об’єднатися, щоб створити більш розумне, моральне, дбайливе, стійке соціальне суспільство і відповідну культуру. Руйнівні сили вже діють. Завтра наступає сьогодні! Сьогодні ми вирішуємо свою завтрашню долю!

«Щоб дізнатися, що повинно статися, досить простежити, що було…

Це відбувається від того, що всі людські справи робляться людьми,

які мали і завжди матимуть одні і ті ж пристрасті і тому

неминуче повинні будуть давати одні й ті ж результати»

Ніккола Макіавеллі

10 березня Державна дума приступила до розгляду в другому читанні законопроекту про поправки в Основний закон.

В ході засідання депутат-єдинорос Валентина Терешкова запропонувала зняти обмеження по термінах для діючого президента або «записати», що після вступу в силу закону про поправки до Конституції чинний президент має право знову обиратися на пост глави держави.

Цю пропозицію депутати зустріли оплесками і за пропозицією спікера Володіна вирушили на перерву для консультацій щодо цього питання всередині фракцій із президентом.

Володимир Путін, який спеціально приїхав до Держдуми, щоб виступити перед депутатами з приводу поправок, що дозволяють йому знову обиратися на пост глави держави, підтримав «обнулення» президентських термінів за умови, що Конституційний суд дасть офіційний висновок, що така поправка не буде суперечити принципам Основного закону.

Менш ніж через годину, після завершення промови Володимира Путіна, поправку про «обнулення» підтримали 380 депутатів, проти проголосували 43, один утримався. Майже відразу після цього законопроект про поправки до Конституції був схвалений у другому читанні.

16 березня 2020 року Конституційний Суд РФ (КС), розглянувши запит президента, визнав, що порядок вступу в силу поправок до Конституції РФ, запропонований законодавцем і схвалений суб’єктами РФ, відповідає Конституції, а самі поправки не суперечать положень глав 1, 2 і 9 Основного Закону.

КС також визнав конституційну поправку про так званому обнулення президентських термінів. КС зазначив, що «конституційний принцип народовладдя передбачає можливість реалізації народом права обрати на вільних виборах, то особа, яку він вважає найбільш гідним посади глави держави», причому з урахуванням загроз для держави та суспільства», стану політичної і економічної систем перевагу в даний час треба віддавати стабільності, а не змінюваності влади.

Своїм висновком КС РФ в черговий раз наочно продемонстрував, з одного боку – з якою цинічною легко долаються і зневажаються владою позитивні принципи закладені в юридичних конституціях, а з іншого – в чиїх інтересах КС РФ і іже з ним виконують свої функції, підтверджуючи правомірність рішень, прийнятих саме в інтересах правлячої верхівки, і тим самим створюючи прецедент для сприйняття суспільством цих рішень як легітимні.

На недавно минулій прес-конференції голова ЦВК Елла Памфілова ясно дала зрозуміти, що голосування за поправки не означає взагалі нічого, вони вже прийняті, а «думку народу не передбачено нинішньої, діючою конституцією».

«Вже і так ми всі розуміємо, що вже та процедура, відповідно до нинішньої, чинною конституцією, яка проходила, вона вже легітимізує ті поправки прийняті. Вона абсолютно легітимна вже, виходячи з того, що легітимно обраним державною думою і радою федерації і нашими легітимно обраними законодавчими зборами суб’єктів Російської Федерації. 2/3, 3/4 і 2/3 прийнятий цей закон, прийняті вже ці поправки, вже сам по собі цей процес легітимний і тільки можна поставитися з великою повагою до того, що президент на цьому не зупинився і його політична воля, і бажання почути, в даному випадку не передбачене чинної конституції, на думку народу.» – пояснила Елла Памфілова. См. https://zen.yandex.ru/media/rabotnik/glava-cik-ella-pamfilova-popravki-uje-legitimny-mnenie-naroda-ne-predusmotreno-5e7a017f6705ff4a55a23876.

Понад півтора століття тому, немов калькируя нинішню російську дійсність, Фредерік Бастіа пророчо писав: «Коли грабіж (читайте корупція, зрада національних інтересів) стає способом життя групи людей, що спільно живуть у суспільстві, то з часом вони створюють легализующую його правову систему (читайте Конституція, Конституційний суд, судова система РФ) і який прославляє його моральний кодекс (читайте державні ЗМІ)».

Що ж стосується нинішніх опозиціонерів усіх мастей, то із завзятістю гідною кращого застосування, вони, комфортно влаштувавшись в кріслах, продовжують боротися з вітряними млинами. Мабуть, крім перманентного переливання з пустого в порожнє, малозмістовних обговорень поточного моменту, пустозвонных закликів до персональних відставок та/або голосування проти внесення поправок до Конституції або бойкоту голосування, їм сьогодні нема чого запропонувати громадянам Росії.

На жаль, більшість опозиціонерів досі ніяк не можуть усвідомити:

По-перше, саме реально функціонуючий політичний режим, а не формально прийнята юридична конституція, встановлює де-факто діють, нерідко антиконституційні методи здійснення політичної влади; способи взаємодії суспільства і держави; міру участі громадян в управлінні державою; ставлення державних інституцій до правових основ власної діяльності; ступінь політичної свободи в суспільстві; відкритість політичних (владних) еліт; фактичний стан правового статусу особистості.

По-друге, формально прийнята юридична конституція – це не більш ніж ключова догма правлячих еліт, в якій проголошуються благі наміри діючої влади по відношенню до народу, це ілюзія прав людини і громадянина, задекларованих у відповідних статтях Конституції, довільно трактованих владою в своїх інтересах.

По-третє, голосування за поправки не означає взагалі нічого, вони вже де-факто прийняті, а «думку народу не передбачено нинішньої, діючою конституцією» (Е. Памфілова).

В. І. Ленін стверджував: «… найістотніші, «вирішальні» інтереси класів можуть бути задоволені тільки корінними політичними перетвореннями взагалі; зокрема, основний економічний інтерес пролетаріату може бути задоволений тільки за допомогою політичної революції, що замінює диктатуру буржуазії диктатурою пролетаріату».

Однак, доводиться констатувати, що сьогодні в Росії відсутні не тільки реальні, а й потенційні опозиційні сили, здатні здійснити докорінні політичні перетворення і втілити в життя об’єктивно необхідні трансформації існуючого соціального порядку, у всій його повноті, для того, щоб забезпечити сталий розвиток людського потенціалу в країні і розгорнути її від колоніального – експортно-сировинного до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку, в інтересах всього народу Росії і держави Російського.

Ключова особливість існуючого сьогодні в Росії соціального порядку полягає в тому, що він був спроектований і реалізований на уламках, ще недавно могутньої держави, за безпосередньої участі США, Заходу, прямому пособництві перших осіб держави і продажної еліти. Росія будучи де-юре суверенною державою, де-факто опинилася під потужним зовнішнім управлінням.

У 1992 р. РФ вступила в МВФ, і уряд Єльцина–Гайдара 1.06.92 р. підписав з Фондом «Лист про наміри», взявши на себе зобов’язання впроваджувати програми «переходу до ринку», закони, кодекси, конституцію, розроблені тільки експертами Фонду.

МВФ, у свою чергу, зобов’язався забезпечити: розробку і передачу уряду РФ для «переходу до ринку»; виділення кредитів для їх розробки експертами МВФ і практичної реалізації чиновниками РФ; здійснити контроль за їх виконанням. Тобто відповідальність за формування інститутів «ринкової економіки» в РФ, за її результати де-юре перейшла до МВФ, який представляє економічні інтереси США, «сімки».

Євген Федоров констатує: «На сьогоднішній день влада в Росії орієнтована на зовнішнє управління. <…> У той період (у 90-х роках) була проведена масштабна реконструкція всіх органів державного управління». См. Федоров Е. «Державний Переворот. Технологія зради.»: ІГ «Весь»; СПб; 2016, ISBN 978-5-9573-3016-5.

Про те, що елементи зовнішнього управління не конспірологічний вигадка, сказав особисто глава держави Ст. Путін. Як так могло бути, що «США отримали доступ на всі абсолютно секретні об’єкти Російської Федерації», «у святая святих російського ядерного збройового комплексу: на підприємства, що займаються розробкою ядерних зарядів і боєприпасів, напрацюванням плутонію і урану збройового якості»; «В їх приміщеннях, як водиться в такому випадку, на абсолютно секретних російських об’єктах стояли американські прапори», — заявив Путін.

«Все це тривало протягом 10 років. В рамках цієї угоди В Росії було виведено з військового звернення 500 тонн збройового урану, що еквівалентно приблизно 20 тис. ядерних боєзарядів», – зазначив глава держави.

Захід і сьогодні продовжує чинити постійний потужний вплив на Росію через фінансову сферу, даючи «ненав’язливі» рекомендації російським властям по лінії МВФ, а також «консультуючи» їх через різні структури. Наприклад, відомі американські консалтингові агентства PricewaterhouseCoopers (PwC) і Oliver Wyman допомагають Центральному банку РФ. Нідерландська KPMG консультує Міністерство фінансів РФ і Мінекономрозвитку РФ. Британська Deloitte & Touch допомагає порадами того ж Мінекономрозвитку, а також Минстрою РФ і ФАС РФ. Вже згадане агентство PricewaterhouseCoopers консультує Мінтранс РФ, Росимущество, Міносвіти Росії, ФАС і Мінбуд.

Типовий приклад зовнішнього управління Росією – документ від МВФ, жорстко регламентує проведення пенсійної реформи в РФ, під назвою: «Російська федерація доповідь персоналу для консультацій 2017 року відповідно до статті iv» (15 червня 2017 року). У цьому документі МВФ прямо вказує владі Росії коли, як і з якими параметрами необхідно проводити пенсійну реформу. Наведемо деякі витяги з цього документа:

«п. 16. Офіційні органи прихильні проведення бюджетної консолідації.

<…> «Хоча затвердження пенсійної реформи може відбутися тільки через деякий час після президентських виборів, вони обговорили три набору заходів, які можуть бути розглянуті: i) підвищення і вирівнювання встановлених у законодавстві пенсійного віку; ii) зменшення пенсійних виплат у разі раннього виходу на пенсію; iii) скорочення пенсійних виплат для пенсіонерів, які не досягли обов’язкового пенсійного віку».

Повний текст документу можна завантажити за адресою: http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/Russian/cr17197r.ashx.

Приклади дуже «плідної співпраці» Росії з МВФ: Бюджетне правило, нав’язане Росії МВФ, згідно з яким всі доходи, отримані від продажу нафтопродуктів за ціною понад 40 доларів за барель, повинні спрямовуватися не в реальний сектор економіки Росії, а на закупівлю американської валюти потім, вкладатися в Фонд національного добробуту (ФНБ) і далі виводитися з Росії за рубіж (читайте США); Грошово-кредитна політика ЦБ РФ, яку багато відомі економісти, політики і опозиціонери розцінюють як пряму зраду і зраду національних інтересів Росії; Приватизація рентабельною держвласності РФ і т. д.

У зв’язку з вище викладеним, представляється малоймовірним, що масштабна конституційна реформа 2020, затіяна в Росії, могла б здійснюватися без прямого або опосередкованого участі США і/або попередніх «консультацій/рекомендацій» та схвалення з боку США, тим більше, що Конституція 1993 р. була написана, якщо не під диктовку фахівців США, то при їх безпосередній участі.

На нашу думку, в контексті вище викладеного, проведена в Росії конституційна реформа 2020, зокрема, покликана:

– Надати новий імпульс і нові форми повністю збанкрутілої нинішньої влади і, таким чином, списати всі її протиправні і злочинні діяння перед народом і законом (реінкарнація влади колишньої по суті, але в нових формах).

Підкреслимо, що справа тут не тільки в «обнуленні» президентських термінів, скільки саме в нових формах влади, які і далі, з чистого аркуша, обслуговуватимуть інтереси США і Заходу, проводити незмінну колоніальну політику в Росії;

– Сприяти легітимізації «Єльцинського перевороту 1993 року» і що послідували потім самогубних для Росії не правових ліберальних реформ 90-х і легалізації нажитих в результаті цих антинародних та злочинних реформ капіталів;

– Сприяти проведенню чергового етапу приватизації рентабельною держвласності в Росії, легітимізувати результати приватизації і зробити їх незворотними.

Зазначимо, що одним із знакових рішень російського уряду стало ухвалення чергової програми приватизації майна, яке перебуває у федеральній власності, одразу на три роки – з 2020 до 2022-го.

У планах нинішніх прхватизаторов «до 2022 року передбачена приватизація перебувають у федеральній власності акцій 207 господарських товариств, 86 федеральних державних унітарних підприємств, а також 1168 об’єктів іншого майна державної скарбниці Російської Федерації». «У тому числі проектом передбачені плани по скороченню частки держави у статутних капіталах семи найбільших товариств: “Совкомфлот”, Банк ВТБ, Махачкалінський і Новоросійський морської торговий порт, “Росспиртпром”, “Алмазювелирэкспорт”, Кизлярський коньячний завод», – вказали в МЕР.

У цьому зв’язку, що проводиться в Росії конституційна реформа 2020 тісно взаємопов’язана з так званої «доктрина шоку»: використання замішання народів і держав, що виникає в результаті масових суспільних потрясінь, війн, терористичних атак, природних катаклізмів, народних бунтів, повстань і революцій, для проведення непопулярних економічних/політичних заходів, відомих як «шокова терапія». Три кити, на яких стоїть ця стратегія: приватизація, скасування державного контролю і різке зниження витрат у соціальній сфері.

Мілтон Фрідман і його однодумці відпрацьовували саме таку стратегію: дочекатися глибокої кризи, потім енергійно розпродати державні активи, що з’явилися та здобули свою цінність в результаті наполегливої праці багатьох поколінь, довгострокових інвестицій загальнонародних грошей і знань в розвиток країни, поки громадяни ще не оговталися від пережитого шоку і далі зробити ці «реформи» легітимними і необоротними (одне із завдань проведеної конституційної реформи 2020). Він стверджував, що у нової влади (контури якої вже вимальовуються в ході конституційної реформи 2020) є від шести до дев’яти місяців, коли можна домогтися основних змін, якщо вона не використовує цей шанс і не вживатиме рішучих дій у цей період, їй не будуть надані інші настільки ж багаті можливості.

Ці ідеї Фрідмана відкривають нової влади широкі можливості для швидкого збагачення – тільки на цей раз треба підкорювати вже не нові землі та країни, а сама держава, її суспільні функції та майно, распродаваемые на всіляких, так званих, аукціонах за цінами значно нижчими від їх дійсної вартості.

Джозеф Стігліц коротко сформулював принципи роботи шокових терапевтів: «Лише стрімка атака в той момент, коли “туман перехідного періоду” відкриває “вікно можливостей”, дозволяє здійснити зміни, перш ніж населення знайде здатність стати на захист своїх колишніх кровних інтересів». Це і є доктрина шоку.

Випробувана ця доктрина була в Чилі, а потім багаторазово використовувалася в різних країнах світу, в тому числі, і в Росії. У 1993 році рішення Бориса Єльцина, попередньо заручився підтримкою Заходу і, насамперед, США, відправити танки і відкрити вогонь по будівлі парламенту, дозволило провести приватизацію народного надбання за мізерними цінами і породило сумно відомих російських олігархів. В цей час керівником Держкоммайна був Анатолій Чубайс, тому саме з його ім’ям пов’язують приватизацію, і в першу чергу її катастрофічні наслідки для Росії.

Зазначимо, приватизація 90-х рр. здійснювалася під наглядом кількох десятків американських експертів на чолі з кадровим розвідником Джонатаном Хеєм. «Фахівці» з США, як зазначалося вище, були допущені на секретні оборонні підприємства, які займалися виробництвом ядерної зброї і збройового плутонію.

Говорячи про російських реформаторах 90-х рр. і результати їх політики, професор Колумбійського університету і лауреат Нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц зазначав: «Найбільший парадокс в тому, що їх погляди на економіку були настільки незвичайними, настільки ідеологічно спотвореними, що вони не змогли вирішити навіть більш вузьку задачу збільшення темпів економічного зростання. Замість цього вони добилися найчистішого економічного спаду. Ніяке переписування історії цього не змінить».

У виданні «Біла книга. Економічні реформи в Росії 1991-2001» С. Глазьєв і С. Батчиков пишуть: «…за роки реформи країна за рівнем соціально-економічного розвитку виявилася відкинутою на десятиліття назад, а за деякими показниками — в дореволюційний період. Ніколи за осяжний період, навіть після руйнувань від гітлерівського нашестя, не спостерігалося такого тривалого і глибокого зниження рівня виробництва майже в усіх галузях вітчизняної економіки». За існуючими оцінками, втрати Росії в результаті проведення самогубних для Росії ліберальних реформ 90-х років, виявилися порівнянні з втратами СРСР у ВВВ 1941-1945 рр.

У пориві відвертості Чубайс розповів про справжні цілі приватизації 90-х рр.: «Ми не займалися збором грошей, а знищенням комунізму. … ми знали, що кожен проданий завод — це цвях у кришку труни комунізму. Дорого чи дешево, безкоштовно, з приплатой — двадцятий питання, двадцятий. … Приватизація в Росії до 97 року взагалі не була економічним процесом. Вона вирішувала зовсім іншого масштабу завдання … Вона вирішувала головне завдання — зупинити комунізм. Цю задачу ми розв’язали. Ми вирішили її повністю».

Вище ми зазначали, що згідно із заявою міністра фінансів Антона Сілуанова приватизація 2020-2022 рр. не є джерелом коштів для вирішення бюджетних проблем. А. Силуанов визнав, що приватизація необхідна для зниження частки держави в економіці (згадаймо рекомендації М. Фрідмана) і розглядається, «виключно як структурна міра».

Виникає законне питання: чи не є приватизація 2020-2022 рр., як «виключно структурна міра», за аналогією з приватизацією 90-х рр., черговим чубайсовским цвяхом, але тепер уже в кришку труни Росії?!

1 квітня 2020 р.

Михайло Васильєв

Продовження слідує