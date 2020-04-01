Ринок палива лихоманить: що відбувається і чого чекати водіям

Нафтопродукти в Україні продовжують дешевшати.

Минулого тижня відбувся справжній обвал цін: в середньому вони впали майже на гривню за літр, а в деяких регіонах і більше. Експерти кажуть, що сприяли цьому два фактори: нафта, яка стрімко дешевшає в світі, і споживання палива в Україні, що стрімко падає. А перешкоджав третій фактор – девальвація гривні. Але поки тренд зниження цін на нафту переважує тренд зниження курсу гривні, пише “Сьогодні”.

Які тенденції очікувати цього тижня, розповіли наші експерти: директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру “Психея” Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Роздрібна ціна палива все більше віддаляється від індикативної, не більше $ 1,1 за літр бензину А-95, досягнутої на початку року в результаті домовленостей президента Володимира Зеленського і найбільших трейдерів. Зараз літр А-95 коштує 0,90 $/л (мінус 4 центи), ДП – 0,88 $/л (мінус 5 центів).

При цьому різниця в ціні між найвищими і найнижчими цінами, залежно від регіону, зменшилася щодо бензинів і дизпалива і не змінилася щодо автогазу.

Щодо А-92 розкид цін становив 7,6% (1,8 грн/л, мінус 20 коп./л), було 8,14%, щодо А-95 – 6,8%, (1,93 грн/л, мінус 24 коп./л), було 7,6%, щодо дизеля 7,7% (1,59 грн/л, мінус 31 коп./л), було 7,7%, щодо автогазу 12,6% (1,29 грн/л, не змінилася).

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 24,40 грн/л (здешевлення на 95 коп. л), найвища – в Луганській області – 26,56 грн/л (не змінилася), найнижча – в Харківській області – 23,76 грн/л (здешевлення на 80 коп./л). У Києві вартість бензину А-92 – 24,58 грн/л (мінус 91 коп./л).

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 25,41 грн/л (здешевлення на 94 коп./л), найвища – в Луганській області – 27,43 грн/л (здешевлення на 1,04 грн/л), найнижча – в Харківській області – 24,70 грн/л (здешевлення на 80 коп./л). У Києві вартість бензину А-95 26,29 грн/л (мінус 92 коп. л).

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 24,81 грн/л (здешевлення на 91 коп. л), найвища – в Луганській області – 25,49 грн/л (здешевлення на 117 грн/л), найнижча – в Харківській області – 23,90 грн/л (здешевлення на 86 коп./л). У Києві вартість дизпалива 25,16 грн/л (мінус 0,92 коп. л).

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 10,70 грн/л (мінус 22 коп./л), найвища – в Закарпатській області – 11,42 грн/л (мінус 27 коп./л), найнижча – в Чернігівській області – 10,13 грн/л (мінус 10 коп./л). У Києві вартість газу – 10,48 грн/л (мінус 14 коп./л).

Аналіз ситуації на ринку

Всі експерти говорять, що вже третій тиждень ситуація на оптовому ринку не змінюється. Триває протистояння двох трендів: позитивного – здешевлення нафти на світовому ринку, і негативних – девальвації гривні в Україні і падіння продажів в зв’язку з карантином.

Нагадаємо, в Україні близько 80% моторних палив нафтопродуктів імпортується, тому для нас дуже чутливі коливання вартості як нафти, так і гривні.

Дедалі більшої ваги набирає падіння продажів палива в роздріб. Як розповів нам Сергій Куюн, очолювана ним “Консалтингова група “А-95” замовила фахівцям з соціологічної компанії Factum Group дослідження серед споживачів паливного ринку.

За даними соціологічного опитування, проведеного у всіх містах України з населенням понад 50 тис. осіб, 46,4% опитаних респондентів скоротили, в тому числі 8,3% зовсім припинили, заправляти особисті автомобілі через введений в країні карантин. Це, на думку експерта, стало важливим фактором, що підштовхнув вартість палива вниз.

“Ситуація на ринку складна і має всі передумови до поглиблення, – констатував Сергій Куюн. – Витрати зростають, а обсяги продажів падають. Крім стандартних витрат, найбільшою статтею яких є зарплата персоналу, додалися витрати на транспорт для співробітників, протикарантинні заходи (закупівля масок, дезінфекторів). Резерви ще є, але реалізація продовжує падати, в квітні ринок очікує скорочення на 40-50%”.

Геннадій Рябцев взагалі песимістичний. Він стверджує, що трейдери на межі паніки, оскільки “проливи” (обсяги продажів) скорочуються набагато швидше, ніж планувалося.

“Найбільше падіння – на рівні регіонів: немає автобусних перевезень, багато тих, хто їздив на роботу своїм транспортом, пішли в неоплачувану відпустку, ринки закриті, а значить – немає припливу покупців з навколишніх сіл, – аналізує Рябцев. – Все це призвело до того, що серед АЗС виникла жорстка конкуренція. Щоб стимулювати попит і утримати лояльних клієнтів, трейдери наввипередки знижують ціни”.

За словами Артема Куюна, через падіння продажів газу в роздробі багато заправок були змушені знизити ціни на нього майже до неприбуткових.

“Приходять нові партії газу, законтрактованого раніше, а ще не продано паливо з колишньої партії, – каже Артем Куюн. – Тому клієнтів стимулюють ціною, щоб купували більше. Зараз обґрунтована ціна газу – 10,30-10,40 грн/л, а є мережі, де він коштує навіть 9,45-9,60 грн/л”.

Що може змінитися за тиждень

Сергій Куюн говорить, що багато чого залежатиме від того, чи ухвалить Рада кілька важливих “антидефолтних” законів.

“Від ухвалення цих законів залежить допомога Україні МВФ і стабілізація курсу гривні, – роз’яснив Куюн. – Якщо їх не ухвалити, гривня девальвує, а з нею “полетять за хмари” ціни на імпортні товари, зокрема, на паливо. За нашими розрахунками, при нинішньому курсі 28 гривень за долар ще є потенціал для зниження цін на нафтопродукти в розмірі 1-2 грн/л. При курсі 30 настане рівновага. Якщо піде вище, підвищення цін на АЗС не уникнути навіть при тих мінімальних рівнях цін на нафту в світі”.

Геннадій Рябцев також говорить, що поки темпи зниження цін на нафтопродукти в опті перевищують темпи девальвації гривні. Більш того, вчора гривня навіть трохи зміцнилася. Тому, за його прогнозом, на тижні паливо продовжить дешевшати, але не так стрімко – на 20-30 коп./літр, і то не у всіх мережах. Також він говорить, що може бути тимчасове закриття невеликих АЗС в регіонах або перехід їх в тіньовий сектор. Що обов’язково позначиться на якості нафтопродуктів.

Артем Куюн також прогнозує подальше невелике здешевлення газу через тривале зниження попиту.

“Виникла парадоксальна ситуація: якщо раніше газ спершу дешевшав в опті, потім в роздробі, то зараз для стимулювання продажів в роздрібній торгівлі, ціни знижуються в розрахунку на майбутнє здешевлення”, – зазначив експерт.

: mmr.net.ua

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