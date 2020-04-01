У США здивовані кількістю випадків зараження коронавірусом без симптомів

Вчені з’ясували, що у 25% заражених коронавірусом може не бути ніяких симптомів, однак вони можуть передавати інфекцію оточуючим. У зв’язку з цим варто переглянути підхід до носіння медичних масок, повідомив директор Центрів по контролю і профілактиці захворювань при моз США Роберт Рэдфилд.

Він також зазначив, що симптоми не проявляються в перші дві доби після інфікування.

Між тим у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали здоровим людям носити маску тільки у випадку, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на коронавірус.

Раніше в Китаї висловили стурбованість зростаючим числом безсимптомних носіїв коронавіруса. У понеділок їх налічувалося понад 1,5 тис.