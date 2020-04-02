Експерти розповіли, чи потрібно мити овочі та фрукти з милом

Пандемія Covid-19 змінила усі можливі аспекти нашого життя. Надзвичайно швидке поширення вірусу змушує багатьох людей задуматись – як убезпечити себе та рідних. Наприклад, чи може коронавірус передаватися через фрукти і овочі з найближчої крамниці, пише Жіночий світ.

Немає жодних доказів, що вірус, який викликає респіраторну інфекцію, передається через продукти харчування. Однак, він може залишатися на продуктах, на які хвора людина чхала чи кашляла.

Інтернет переповнений рекомендаціями з обробки продуктів милом, засобами для миття посуду, розчином оцту і навіть сумішшю хлору та води. Але чи слід мити овочі та фрукти з милом, щоб запобігти зараженню? Експерти кажуть, що ні. Споживання залишків мила чи миючих засобів може призвести до шлунково-кишечної інфекції та розладів травлення. Натомість вони рекомендують ретельно вимити продукти під проточною водою.

Якщо ви помиєте продукти звичайною водою з-під крану перед вживанням, то позбудетесь 90-95% забруднень. Рекомендується мити навіть продукти, з яких перед вживанням знімається шкірка, як банан чи апельсини, оскільки у вас на руках може залишитися бруд зі шкірки.

Найбезпечнішим варіантом буде ретельно помити продукти під проточною водою, потім вимити руки з милом, і тільки після цього розпочинати роботу з продуктами харчування. Також потрібно регулярно очищувати посуд, поверхні і кухонне приладдя, таке як дошки та ножі.

: wworld.com.ua

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