«Я проти того, щоб давати ефір втікачам» Пісків розкритикував «Ехо Москви» за интервь

«Я проти того, щоб давати ефір втікачам»

Пєсков розкритикував «Ехо Москви» інтерв’ю з Михайлом Ходорковським

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що російським ЗМІ не можна робити інтерв’ю з засновником ЮКОСа Михайлом Ходорковським, бо той в бігах. Таким чином він відреагував на інтерв’ю, яке бізнесмен дав радіостанції «Ехо Москви».

«Я все-таки проти того, щоб давати ефір втікачам. Він же переслідується за законом. Тому, мені здається, це некоректно», — цитує Пєскова «Інтерфакс».

При цьому інтерв’ю Ходорковського «Ехо Москви» Пєсков не слухав, але сам факт його появи не підтримує. «Я не вважаю, що потрібно втікачам давати слово», — повторив він.

Раніше з критикою «Ехо Москви» виступив прокремлівський журналіст Володимир Соловйов. «Напевно, Соловйов прав, що обрушився з критикою на «Ехо Москви» за те, що вони дали слово Ходорковському. Я б приєднався до цієї критики», — додав Пєсков.

Головний редактор «Ехо Москви Олексій Венедиктов у відповідь нагадав Пєскову, що російське законодавство дозволяє брати інтерв’ю не тільки у «втікачів» і підозрюваних, але навіть у засуджених. При цьому Ходорковський є експертом в нафтових угодах, а темою передачі була продаж венесуельських нафтових активів Ігорем Сечіним російському уряду. «Ми завжди відкриті критиці і просимо Дмитра Пєскова посприяти нам в отриманні інтерв’ю пана Сєчіна», — написав він у своєму телеграм-каналі.

У лютому 2020 року Апеляційний суд в Гаазі підтвердив рішення третейського суду, яке зобов’язує Росію виплатити 50 млрд доларів колишнім акціонерам ЮКОСа. У своєму рішенні суд визнав, що фактично Росія незаконно націоналізувала компанію. У 2010 році акціонери ЮКОСа Платона Лебедєва і Михайла Ходорковського отримали по 14 років позбавлення волі-по другій справі ЮКОСа. Суд визнав колишніх керівників компанії винними в розкраданні нафти і легалізації доходу від її продажу. Пізніше терміни були знижені до 11 років. По першій справі Ходорковський і Лебедєв отримали в 2005 році за 9 років позбавлення волі. У 2013 році Путін помилував Ходорковського. На початку 2020 року в одній із серій проекту ТАСС «20 питань Володимиру Путіну» президент РФ назвав Ходорковського шахраєм, який був пов’язаний з вбивствами.