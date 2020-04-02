Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Я проти того, щоб давати ефір втікачам» Пісків розкритикував «Ехо Москви» за интервь

02.04.2020

«Я против того, чтобы давать эфир беглецам» Песков раскритиковал «Эхо Москвы» за интервь

«Я проти того, щоб давати ефір втікачам»

Пєсков розкритикував «Ехо Москви» інтерв’ю з Михайлом Ходорковським

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що російським ЗМІ не можна робити інтерв’ю з засновником ЮКОСа Михайлом Ходорковським, бо той в бігах. Таким чином він відреагував на інтерв’ю, яке бізнесмен дав радіостанції «Ехо Москви».

«Я все-таки проти того, щоб давати ефір втікачам. Він же переслідується за законом. Тому, мені здається, це некоректно», — цитує Пєскова «Інтерфакс».

При цьому інтерв’ю Ходорковського «Ехо Москви» Пєсков не слухав, але сам факт його появи не підтримує. «Я не вважаю, що потрібно втікачам давати слово», — повторив він.

Раніше з критикою «Ехо Москви» виступив прокремлівський журналіст Володимир Соловйов. «Напевно, Соловйов прав, що обрушився з критикою на «Ехо Москви» за те, що вони дали слово Ходорковському. Я б приєднався до цієї критики», — додав Пєсков.

Головний редактор «Ехо Москви Олексій Венедиктов у відповідь нагадав Пєскову, що російське законодавство дозволяє брати інтерв’ю не тільки у «втікачів» і підозрюваних, але навіть у засуджених. При цьому Ходорковський є експертом в нафтових угодах, а темою передачі була продаж венесуельських нафтових активів Ігорем Сечіним російському уряду. «Ми завжди відкриті критиці і просимо Дмитра Пєскова посприяти нам в отриманні інтерв’ю пана Сєчіна», — написав він у своєму телеграм-каналі.

У лютому 2020 року Апеляційний суд в Гаазі підтвердив рішення третейського суду, яке зобов’язує Росію виплатити 50 млрд доларів колишнім акціонерам ЮКОСа. У своєму рішенні суд визнав, що фактично Росія незаконно націоналізувала компанію. У 2010 році акціонери ЮКОСа Платона Лебедєва і Михайла Ходорковського отримали по 14 років позбавлення волі-по другій справі ЮКОСа. Суд визнав колишніх керівників компанії винними в розкраданні нафти і легалізації доходу від її продажу. Пізніше терміни були знижені до 11 років. По першій справі Ходорковський і Лебедєв отримали в 2005 році за 9 років позбавлення волі. У 2013 році Путін помилував Ходорковського. На початку 2020 року в одній із серій проекту ТАСС «20 питань Володимиру Путіну» президент РФ назвав Ходорковського шахраєм, який був пов’язаний з вбивствами.

Читайте також:   Загибель підводників на секретній атомному підводному човні. Факти, версії, думки

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *