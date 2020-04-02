Слава из НеАнгелов подчеркнула соблазнительные формы нарядами любимого цвета

Слава Каминская из группы НеАнгелы от природы может похвастаться красивым медным цветом волос, которые певица никогда не красила. Как и всем девушкам цветотипа осень, артистке невероятно к лицу все оттенки зеленого. Поэтому вещей в этой цветовой гамме в ее шкафу немало. Так, звезда показала шесть разных луков аутфитах от приглушенного салатового до сапфирового, и попросила поклонников определиться, какой ей больше идет.

Певица назвала зеленый цвет «фавритом всех рыжиков» и предложила на выбор шесть образов на все случаи жизни. Наряды выгодно подчеркнули фигуру артистки, выделив формы.

«Карантин — не повод закрутиться в пижаму в обнимку с пультом от телевизора. Скоро бабочки выпорхнут из заточения, и к такому празднику весны нужно подготовить несколько нарядов.

Платье в пол — версия для выхода «в люди», на сцену или на фотосессию;

А вот это же платье + грубый мужской пиджак — обычный выход в ресторан;

Платье-тренч + красные лодочки. Не на каждый день, но на пару свиданий в таком образе я бы сходила;

Классика: джинсы + белая майка в бирюзовой обертке;

Брючный костюм — отдельная любовь моего гардероба;

Льняной сарафан + плотное пальто — как раз на текущую переменную весну.

Давайте наряжаться. И нести в этот мир больше весны и красоты. 1/2/3/4/5/6?» — описала каждый из своих аутфитов Слава.

Поклонники тут же бросились делиться своим мнением и выбирать лучшый лук.

: Новости Ю