«Ділова Росія»: з-за коронавіруса позбутися роботи можуть до мільйона москвичів.

У Москві в галузях, які страждають сильніше за всіх від негативних наслідків коронавіруса, працюють більше 1 млн осіб. За оцінками столичного відділення «Ділової Росії», без роботи можуть залишитися від 500 тис. до 1 млн москвичів, які працюють переважно у сфері послуг, за винятком туризму. Про це пише «Коммерсантъ».

За підрахунками експертів, 400 ти. людина в Москві зайняті в громадському харчуванні, 300 тис. працюють на підприємствах культури і креативної індустрії, 200 тис. — у фітнес-індустрії та спортивної галузі, 160 тис. — в готелях, 30 тис. займаються виставковою діяльністю, ще 30 тис. працюють в індустрії здоров’я.

У зв’язку з негативними прогнозами «Ділова Росія» представила пакет пропозицій з порятунку галузей, що найбільш постраждали від пандемії коронавіруса. Серед них — безвідсоткові кредити на виплату зарплат для всіх без винятку підприємств і організацій, субсидії для ряду галузей на оплату ЖКГ, звільнення організаторів культурних заходів від відшкодування вартості «згорілих квитків», зниження ПДВ до 10% для закладів громадського харчування. Раніше Федерація рестораторів і готельєрів заявила «Ведомостям», що з-за коронавіруса 90% закладів громадського харчування можуть не відкритися після завершення режимів самоізоляції.

Тиждень з 30 березня по 3 квітня включно оголошено неробочим. Влада країни попросили громадян протягом цих днів залишатися вдома. Забороняється залишати свої будинки, за винятком невідкладних приводів — походу в найближчу аптеку або магазин за продуктами, екстреного відвідування лікаря, вигулу собаки, виносу сміття або відвідування роботи. Скасовані всі спортивні, культурні та розважальні заходи. По всій країні повинні припинити роботу закладу громадського харчування, сфери послуг та відпочинку, а також об’єкти торгівлі. За останніми даними, в Росії офіційно підтверджено 2,7 тис. випадків коронавирусной інфекції.