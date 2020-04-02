Секс-шоп пожертвовал медикам одежду

Британский секс-шоп бесплатно отдал госпиталю все имеющиеся у него комплекты одежды для медиков.

В Великобритании специализированный секс-шоп MedFetUK для любителей медицинского фетишизма пожертвовал больнице весь свой запас одноразовой одежды санитаров. Об этом магазин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

В сообщении отметили, что медики были в отчаянии, поэтому магазин и принял такое решение.

Какой именно госпиталь получил комплекты одежды, не сообщается.

Также MedFetUK в соцсети написал, что власти лгут о том, что врачи обеспечены спецформой.

: robinzon.tv