«Це така новація» Володимир Путін почав працювати «на удаленке»

Президент Росії Володимир Путін почав працювати «на удаленке». «Ви бачите, президент воліє в ці дні робити все дистанційно. Зараз цей формат буде використовуватися максимально широко. Президент сьогодні планує провести нараду з членами уряду. Відмінною рисою стане проведення його в дистанційному форматі. Президент буде в Ново-Огарьово і шляхом телеконференції буде зв’язуватися зі стандартним набором керівників, які будуть на своїх робочих місцях. Це така новація», — цитує «Підйом» прес-секретаря глави держави Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, тиждень з 30 березня по 3 квітня включно оголошено неробочим. Влада країни попросили громадян протягом цих днів залишатися вдома. Забороняється залишати свої будинки, за винятком невідкладних приводів — походу в найближчу аптеку або магазин за продуктами, екстреного відвідування лікаря, вигулу собаки, виносу сміття або відвідування роботи. Скасовані всі спортивні, культурні та розважальні заходи. По всій країні повинні припинити роботу закладу громадського харчування, сфери послуг та відпочинку, а також об’єкти торгівлі. Крім того, громадянам старше 65 років влади рекомендували дотримуватися режиму самоізоляції і не виходити з будинку.

Пандемія коронавіруса COVID-19 почалася в грудні минулого року в Китаї, і до весни цього року захворювання поширилося по всьому світу. Сьогодні у світі зареєстровано понад 860 тис. хворих, з них 178 тис. людина вже одужали, 42 тис. осіб загинули. У Росії на вчорашній день налічувалося 2 тис. 337 випадків коронавирусной інфекції в 73 регіонах.