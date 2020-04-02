Меган Маркл та принц Гаррі розчулили прощальним дописом у Instagram (фото)

Сьогодні, 31 березня, останній день, коли знамените подружжя відноситься до королівської родини.

Відтепер вони не використовуватимуть своїх титулів, ба більше, їхня сторінка у соцмережі також припинить акивність. Її не видалятимуть, всі фото будуть доступними, але нових матеріалів в акаунті більше не з’явиться. Те саме відбудеться з офіційним сайтом пари.

Ви більше не побачите нас тут, але при цьому наша робота продовжиться. Дякую нашій спільноті за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ добрішим. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого возз’єднання з вам, – написали принц Гаррі та Меган Маркл.

Звісно, їхня багатомільйонна аудиторія (понад 11) сумуватиме. Втім, цілком можливо, що у Меган та Гаррі з’являться власні мікроблоги. До того ж ділитися їм точно буде чим. Ексакторка, як відомо, вже встигла озвучити одного із героїв Disney, і планує й надалі займатися кіноіндустрією.

Чим займеться Гаррі, окрім благодійності – не відомо. Втім, найімовірніше, вже зовсім скоро ми також про все дізнаємося.

: lux.fm

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