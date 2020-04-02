«В умовах пандемії це злочин»

Митниця не пускає на Урал життєво необхідні маски, вимагаючи сплатити податок до $300 тис

Постачання гуманітарної допомоги Свердловській області вартістю в 1 млн доларів може не дійти до Уралу з-за бюрократичних перешкод. Як стало відомо Znak.com власник РМК, бізнесмен Ігор Алтушкін закупив для регіону 10 млн медичних масок, а також тисячі захисних халатів, окулярів, рукавичок і термометрів, щоб безоплатно передати уряду, лікарням та іншим некомерційним організаціям. Вантаж повинен допомогти Свердловської області і сусіднім регіонам боротися з пандемією коронавіруса COVID-19, яка набирає обертів на Уралі і вже призвела до дефіциту захисних товарів. Рейс з Гуанчжоу в Єкатеринбург був запланований на 9 квітня, проте зараз він опинився під питанням: за словами благодійників, Уральська митниця вимагає сплатити податки і збори в обсязі від 30% від вартості дефіцитних і затребуваних у регіоні товарів, що практично рівноцінно вартості організації всього гуманітарного рейсу.

Як розповів Znak.com джерело в «Російської мідної компанії», закупівля гуманітарної допомоги для Уралу йде по всьому Китаю четверту добу. В умовах пандемії коронавіруса, яка в першу чергу торкнулася Китай, благодійникам вдалося закупити 10 млн медичних масок, 10 тис. захисних особових щитів, 4 тис. захисних комплектів з медичних окулярів, рукавичок і халатів. Загальна маса вантажу вже досягла 19 тонн, і жертводавці продовжують комплектувати рейс.

«Ми збираємо вантаж від різних постачальників і повеземо в аеропорт відправлення. Авіавлада йдуть нам назустріч і дозволяють переліт, нам вдалося знайти транспортного перевізника, який дав свій Іл-72. Але митниця нам йти назустріч не хоче і пропонують вести все це як товари народного вжитку — а значить заплатити 20% ПДВ і митний збір в районі 10% від усіх товарів. Мова йде про суму, що перевищує 300 тис. доларів, при тому, що організувати сам рейс коштувало близько 370 тис. доларів», — розповів він.

Більшу частину замовлених масок і засобів захисту благодійники планували безоплатно передати Свердловської області, решту — роздати по підшефним лікарням і некомерційним організаціям. Співрозмовник зазначає, що в умовах пандемії та дефіциту захисних засобів благодійники розраховували запровадити допомогу уральцям без внесків.

«Люди кажуть: „У нас на всю лікарню залишилося 500 масок і більше нічого немає“.

У режимі надзвичайної ситуації, наприклад, на такі товари вводиться нульовий податок і все лунає в лікарні і людям без обмежень. Ми навіть готові були б заплатити податки, але терміни узгодження з митницею можуть затягнутися на тиждень і більше. Зволікати не можна — в умовах пандемії це просто злочин. Якщо все вийшло, ми б привезли вже в наступну середу-четвер ці потрібні товари. Але нам на це відповідають — є інструкція, і без інструкції нічого зробити не можна», — пояснив співрозмовник Znak.com.

За його словами, везти через інші регіони безглуздо — треба вступати в тривалі переговори з місцевими митницями, знову відсувати терміни, а потім везти три-чотири дні до Уралу, що в умовах браку захисних засобів може виявитися для когось критичним терміном. «Ми намагаємося допомогти, робимо все, але зустрічаємо стільки бюрократичні перепони, що простіше відмовитися від цього, ніж щось зробити. Але ми не здаємося», — розповів він.

До ситуації вже підключився свердловський губернатор Євген Куйвашев, який написав гарантійний лист в митницю. У ньому Куйвашев підтверджує, що вантаж з Гуанчжоу Ігор Алтушкін везе в якості гуманітарної допомоги з некомерційними цілями, а також гарантує, що всі необхідні внески будуть сплачені — але вантаж потрібно пропустити в період з 8 по 12 квітня в силу критичної нестачі захисних засобів у медичних установах. На митниці на цей запит поки що не відреагували.

Znak.com звернувся з офіційним запитом в Уральське митне управління з проханням пояснити, чи готові митники пропустити гуманітарну допомогу на Урал і на яких умовах.

Пандемія коронавіруса COVID-19 почалася в грудні минулого року в Китаї, і до весни цього року захворювання поширилося по всьому світу. Сьогодні у світі зареєстровано понад 860 тис. хворих, з них 178 тис. людина вже одужали, 42 тис. осіб загинули. У Росії на вчорашній день налічувалося 2 тис. 337 випадків коронавирусной інфекції в 73 регіонах.

Щоб запобігти поширення вірусу, всі регіони Росії перевели в режим підвищеної готовності, в більшості з них вже прийнято рішення про обов’язкову самоізоляції громадян у своїх квартирах. У Свердловській області такий указ підписав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев. Зокрема, громадян попросили не залишати квартири, крім екстрених випадків, наприклад, походу в магазин чи аптеку, вигулу собаки поруч з будинком. В машині можуть їздити не більше двох осіб (крім членів однієї сім’ї). В магазинах необхідно дотримуватися дистанції в півтора метра. Поки обмеження діють до кінця тижня, але заступник губернатора Павло Креков вже припустив, що вони будуть продовжені як мінімум на наступний тиждень.