32 градуси за Фаренгейтом — це температура, при якій замерзає вода. Нуль, по нашому. Ну, або «Околоноля», якщо комусь так прикольніше.

Наше, російське обнулення, як і все таємниче, загадкове, міфічна і непізнане, супроводжується дивними подробицями, які просяться в Апокаліпсис Іоанна Богослова, слідом за нашестям сарани, вершником блідим по імені смерть або розкриттям сьомий друку.

У нашому обнулення дивним чином змішалися і загадковий коронавірус, і президентські терміни, і впали ціни на нафту, і переділ Конституції, і всеросійський референдум. Навіть клімат, і той першоквітневим жартом зупинився близько нуля, весело блискаючи випав напередодні аномальним снігом.

Цікаво, що перші слова про «обнулення», були (чи випадково?) сказані відставленим від влади кремлівським деміургом, авторству якого, власне, це саме «Околоноля» приписують. І почалося.

Сьогодні обнуляється все. І справа тут зовсім не в обнулення президентських термінів Володимира Путіна, несподівано відійшли в скромну тінь від всесвітньої пандемії.

Сьогодні, по-моєму, вже всім очевидно, що світ ніколи не буде колишнім. Вмирають люди, закриваються кордону, а біржі лихоманить. Нас приховали за власним квартирах і поки невідомо, хто виживе і якими ми побачимо країну та світ, коли все це закінчиться і коли ми, нарешті, виліземо на світ божий строго згідно спецперепустками, що дозволяє переміщатися тільки за певного району.

Взагалі, в історію про московські пропуску і QR-коди дуже віриться, бо тут якби не було коронавіруса, то його треба було б вигадати, а то громадяни несподівано повірили в свободу на власну пересування.

Цікаво, як кожна країна швидко почала вирішувати свої проблеми, використовуючи коронавірус в якості універсального жупела: Китай обвалив економіку США, Європа відгородилася від обридлих біженців, а Росія швиденько розробила спецперепустки, розділивши власних громадян за категоріями і провела цілий пакет законопроектів, як правильно про цих громадян піклуватися в умовах надзвичайного стану.

Всі скинули маски і «обнулилися». Що буде далі, не знає ніхто. Колишня життя була не без проблем, але все ж якось впорядкована. А тепер ми перебуваємо напередодні вибудовування якогось нового світового порядку й підозрюю, що, збудований, він порадує далеко не всіх.

Все частіше згадуються різні антиутопії від «1984» до «Дня опричника» і тепер вони не здаються такими вже фантастичними. У період самоізоляції багато громадян подивилися десятки кінофільмів і залишилися глибоко розчаровані численними блокбастерами про кінець світу. Життя виявилося простіше і винахідливіші одночасно. Світ на порозі великої катастрофи — це тепер не марення запаленої свідомості письменника чи режисера. Це тепер справжня життя і ми несподівано опинилися в ролі статистів. Що нас може врятувати?

Тільки любов. Будьте добрішими до людей, до своїх рідних, до друзів, до знайомих. Зробіть для них що-небудь хороше. Попросіть вибачення. Подумайте про щось світле і вічне. Тільки такі прості і нехитрі дії зможуть врятувати нас від катастрофи, що насувається.

Тому що є ще одна думка, що таке 32 градуси за Фаренгейтом і воно теж правильне. Це — температура, при якій лід починає танути. Ну, прямо як зараз за вікном. Так краще хай тане.