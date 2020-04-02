Палив суху траву: на Волині заживо згорів чоловік

Поблизу села Черемошна Воля Любомльського району виявили труп 75-річного місцевого жителя, одяг якого був обгорілий. Про це інформують на сторінці Любомльського відділу поліції у Facebook.

Інформація в поліцію надійшла 27 березня близько 22 години. Вствновили, що 75-річний житель с. Черемошна Воля, який проживав сам у будинку, близько 12 години власною підводою поїхав до західної околиці села в урочище «Булавиха», де на ділянці місцевості, що межує із лісовим масивом став палити суху траву, щоб в літку без перешкод заготовити сіно для свого коня, однак вогонь став поширюватися в невеличкий низок порослий кущами чагарників та молодих берез.

Щоб вогонь не перекинувся далі на лісовий масив, чоловік гіллякою із дерева став збивати полум’я, однак через сильну задимленість та загазованість чадним газом впав на землю та залишився в місці пожежі.

У подальшому в вечірній час, коли кінь чоловіка самостійно повернувся без господаря додому, родичі запідозривши недобре, стали його шукати і виявили труп з обгорівшим одягом на спині та штатах.

На момент огляду місця події, пожежа була ліквідована, слідів, що могли свідчити про ознаки насильницької смерті не виявлено. Труп доставлено в патологоанатомічне відділення Любомльської лікарні.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 КК України. Триває досудове слідство.

: pravda.volyn.ua

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