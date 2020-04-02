Якщо Росія не протримається 63 дня, всім буде дуже погано

Накопичень росіян в разі втрати роботи в середньому вистачить на 63 дні. При цьому майже половина, 42%, після звільнення зможе оплачувати всі необхідні витрати лише протягом місяця. Про це говорять результати опитування Національного центру фінансових досліджень (НАФД).

Грошей, щоб протриматися більше трьох місяців, залишиться лише у 10% опитаних.

У кращому становищі жителі Москви і Санкт-Петербурга: їм в середньому вистачить коштів на 83 дні. У гіршому селянство: в сільській місцевості накопичень вистачає на 53 дні.

За словами керівника напряму соціально-економічних досліджень НАФД Олени Никишовой, дослідження говорить про відсутність у росіян достатньої кількості заощаджень, що означає, що на випадок втрати роботи значна частина громадян звернеться за кредитами.

Ще одне дослідження, проведене за замовленням СК «Росгосстрах Життя» і банку «Відкриття», показало, що ніяких заощаджень не мають більше 60% росіян, а більшості з тих, у кого вони все-таки є, вистачить їх у разі раптової втрати роботи на півроку.

Були й інші дослідження на цю тему, і всі вони — ще до нинішньої затяжної, судячи з усього, кризи показували, що особиста подушка безпеки населення вкрай квола.

Політичний оглядач газети «2000» Дмитро Галкін:

— Після кризи 2009 р., який швидко завершився, влада була налаштована дуже оптимістично. Мабуть, державне керівництво було переконане, що тривалий криза взагалі неможливий, оскільки ціни на нафту після падіння досить швидко піднімуться до рівня, що дозволяє підтримувати в країні економічну стабільність. Тепер, коли стало ясно, що в найближчому майбутньому нафта буде коштувати дешево, влада поступово починає усвідомлювати, що доведеться приймати термінові заходи для підтримки населення, у якого немає накопичень, що дозволяють протриматися хоча б кілька місяців в умовах кризи.

«СП»: — Зараз потрібно швидко розгортати програми підтримки населення для тих, хто в першу чергу постраждає від кризи. Які?

— Вже є досвід інших країн, які приймають заходи для підтримки соціальних груп, які можуть найбільше постраждати від економічної кризи. Насамперед, необхідно не допустити швидкого виникнення масового безробіття. Тому в багатьох європейських країнах уряди компенсують підприємцям частина заробітної плати працівників, які зараз у зв’язку із заходами проти поширення коронавіруса змушені залишатися вдома.

У Данії підприємці можуть отримати від держави до 90% виплачених грошей. Підприємства отримують пільгові кредити для того, щоб оплачувати оренду, їх звільняють від обслуговування заборгованості перед банками, які в свою чергу отримують компенсацію від держави. У багатьох країнах людям з низькими доходами видають на руки фінансову допомогу, щоб їм не потрібно було різко знижувати рівень споживання, створюючи тим самим загрозу масових скорочень у сфері послуг та роздрібної торгівлі.

У нас, як відомо, нічого подібного не робиться. Збільшення допомоги по безробіттю річ, звичайно, хороша. Але його потрібно спершу отримати, а для цього потрібно зареєструватися на біржі праці, так що ці гроші надійдуть в економіку тільки через кілька тижнів. А вони потрібні прямо зараз.

Крім того, подібна міра не запобігає швидке поява масового безробіття, що провокує різке зниження споживання, що у свою чергу призводить до подальших скорочень у будівництві, у сфері послуг і торгівлі. У великих містах в даних сферах зайняті сотні тисяч людей, тому їх криза буде мати важкі соціальні наслідки.

— У самій ресурсно-багатій країні, продовжують жити найбідніші люди, — продовжує тему директор Центру вивчення проблем формування громадянського суспільства Інституту інноваційного розвитку Денис Зоммер.

— Криза 2014-2015 років зробив кожного жителя нашої країни бідніші рівно в два рази. Мова не про якомусь небажанні відкласти щось на завтрашній день, просто можливості у людей елементарно немає. Багато хто намагається щось відкладене тримати в різній валюті, з єдиною лише здоровим глуздом — вкрай не знецінити невеликі кошти. Держава ж бере антисоціальні заходи, підвищуючи пенсійний вік, оптимізуючи медицину та освіту, що ще більшою мірою знецінює працю і заробітки наших співгромадян.

«СП»: — Як люди будуть виходити з положення?

— Боюся, що більшість заходів підтримки громадян Росії, про яких говорив президент, так і не дійдуть до сфери малих підприємств, де ступінь рентабельності безпосередньо залежить від постійного потоку покупців і оборотів, в іншому випадку вони просто закриються. На розум приходить метод з 90-х років, коли багато рятувалися своїм шестисоточным натуральним господарством, подарованим ще радянською владою.

Що ж, ми завжди жили за принципом «порятунок потопаючого — справа рук самого потопаючого».

Дивіться, що зараз відбувається — держава не змогла забезпечити населення навіть елементарними засобами захисту, тими ж горезвісними медичними масками.