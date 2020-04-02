Валюти не буде

Взагалі цікаво, звичайно, як працює біологія — в наших як би дуже просунутих і майже цифровизированных сапиенсах аж 21 століття. Ось прямо зараз відбувається обвалення ціни на головний російський експортний продукт — нафта — до якихось неймовірних мінімальних значень (а в перспективі обіцяють і зовсім НЕГАТИВНІ значення) — і що? І нічого — тема абсолютно нікого не хвилює. Чому? Відповідь одна: тому що включилася сама що ні на є тваринна, біологічна ієрархія загроз — і відразу у переважної кількості особин нашого біологічного виду.

Загроза втрати грошей, навіть загроза голодної смерті «з часом» — все відступає перед загрозою смерті близької, «тут і зараз». Навіть… навіть якщо ця сама «близька смерть» має ймовірність 4-5% (але швидко!), а голодна без валюти — 95% (але до зими!).

Звідки РФ буде брати валюту, якщо перестануть купувати нафту і газ? Невідомо. Ну і ладно, «я подумаю про це завтра». Кажуть — так подумаєш, нестрашно, ми самі все зробимо! На жаль, навіть там, де ми начебто «самі» домоглися «імпортозаміщення» — на ділі без валюти не обійтися. Взяти хоча б сільське господарство: мираторговское м’ясо — з племінних бичків, яких вирощують тут, але закуповують за кордоном; овочі, пшениця, інші злакові — насіннєвий матеріал також на постійній основі закуповується за кордоном, свій — дуже низької якості, поганий врожайності. Тобто без валюти навіть наше «импортозамещенное» з/х впаде! А це — голод.

Особливо мене порадувала новина, що тепер Росія (російські АЗС) будуть купувати в Європі… бензин! Тому що він зараз в Європі набагато дешевше. Власне, купували б вже зараз — але зараз це просто неможливо через переривання всіх міжнародних зв’язків.