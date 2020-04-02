Росіяни кинулися «випрошувати» кредитні канікули

Найбільші російські банки фіксують різке зростання прохань громадян про кредитні канікули, і рахунок вже йде на сотні і тисячі звернень в день, повідомляє газета «Комерсант».

Опитані виданням банкіри заявили про різке збільшення числа звернень клієнтів в колл-центри з приводу відстрочки платежів. Така динаміка спостерігається, зокрема, в Промсвязьбанку, ВТБ, Ощадбанк, Почта-банку.

Таким чином, росіяни поспішили скористатися нещодавно прийнятим Держдумою закону про «кредитні канікули».

Однак банкіри побоюються, що відкрилася можливістю відкласти платежі на півроку скористаються навіть ті, чий добробут не постраждало.

Нагадаємо, напередодні Держдума прийняла в третьому читанні закон, що дозволяє громадянам і малому бізнесу піти на кредитні канікули через коронавіруса.

Закон дозволяє позичальникам-фізичним особам або індивідуальним підприємцям скористатися правом на строк по сплаті кредиту строком до 6 місяців, якщо їх доходи за попередній місяць знизилися на 30% і більше відсотків порівняно з середньомісячними доходами попереднього року. Піти на канікули можна не пізніше 30 вересня 2020 року. При цьому потрібно надати документ, що підтверджує зниження доходів протягом 90 днів після звернення в банк, в тому числі по телефону.

Позичальник може попросити відстрочити сплату кредиту або зменшити розмір платежів. Протягом канікул на кредит не можуть нараховуватися неустойки за прострочення сплати основного боргу або процентів, звернення стягнення на предмет застави і т. д.

При доопрацюванні закону депутати дозволили скористатися правом на кредитні канікули не тільки для іпотечних позичальників, але і для тих, хто виплачує споживчий кредит. Прийнята норма, за якою вводиться обмеження в 2/3 на нарахування процентів по споживчих кредитах за канікулярний період.

На кредитні канікули зможуть розраховувати також суб’єкти малого бізнесу але складеного урядом списку галузей, які найбільше постраждали від пандемії.

Російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Хвилі девальвації пройшли 7-9 березня і 18 березня.

Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії підготували план першочергових заходів по забезпеченню сталого розвитку економіки. Як пояснював прем’єр-міністр Михайло Мішустін, «це свого роду антикризовий план — комплекс оперативних заходів, які необхідні для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». «Ми сконцентруємося на підтримку галузей, які опинилися в складній ситуації, але, передусім, на підтримці людей і забезпечення їх товарами першої необхідності», — наголошував голова кабінету міністрів.

Крім того, Центробанк затвердив заходи щодо підтримки громадян, економіки і фінансового сектору в умовах пандемії COVID-19. Влада також готують додаткові пакети заходів по підтримці населення, економіки в цілому і окремих її секторів.