Євробачення таки відбудеться. Але в онлайн-форматі та без призів

16 травня організатори Євробачення планують провести альтернативу пісенному конкурсу. Це буде онлайн-концерт, на якому, за планами, мають виступити усі учасники, котрі мали поїхати до Роттердама цього року. А це – 41 виконавець.

Онлайн-шоу називатиметься «Євробачення: Європа сяє світлом” (Eurovision: Europe Shine A Light). Про це пишуть у соцмережах та на сайті конкурсу.

Шоу транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Його тривалість – 2 години.

Щодо телетрансляції тривають переговори й з національними мовниками. Вона має розпочатися о 21:00 (22:00 – за київським часом).

: iod.media

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